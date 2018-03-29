Наказание за сбыт немаркированной алкогольной и табачной продукции ужесточат

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект, ужесточающий наказание за производство и сбыт немаркированной алкогольной и табачной продукции в крупном размере. Соответствующий документ есть в распоряжении « Парламентской газеты ».

Согласно поправкам в статью 171.1 Уголовного кодекса, изготовление, приобретение, хранение, перевозка и продажа алкоголя и табака без акцизных марок, наличие которых по закону обязательно, будут наказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением свободы на срок до четырёх лет со штрафом. В настоящее время за данное преступление предусмотрена максимальная ответственность в виде трёх лет лишения свободы.

Также проектом закона устанавливается наказание за незаконное использование средств индивидуализации, причинившее особо крупный ущерб. Согласно инициативе, нарушителя будут наказывать штрафом в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо шестью годами тюрьмы. При этом ответственности будет подвергаться лицо, использовавшее товарный знак неоднократно, а крупным ущербом будет считаться ущерб на сумму свыше 250 тысяч рублей.