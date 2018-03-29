Власти Кубани подписали соглашение с ТПП России и региона для привлечения инвестиций

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Администрация Краснодарского края подписала трехстороннее соглашение с торгово-промышленными палатами ( ТПП России и региона в части привлечение на Кубань инвестиций и продвижение ее экономических интересов на территории страны. Церемония подписания соглашения прошла в четверг на презентации туристического и курортного потенциала края в ТПП РФ, передает корреспондент ТАСС.

"Соглашение будет посвящено в первую очередь нашей теме сегодняшней встречи — это привлечение инвестиций в Краснодарский край, продвижение интересов Краснодарского края через возможности, которые у нас есть — наши внутренние сети. У нас 182 палаты на территории России, есть возможность через них информацию о том, что производится и что потребляется в Краснодарском крае, продвигать по всей России", — сказал журналистам президент ТПП РФ Сергей Катырин

Как напомнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев , приток инвестиций в экономику в этом году может увеличиться на 6-8%. При этом региональные власти ищут партнеров в развитии таких направлений, как агропромышленный комплекс в части переработки, транспорт и транспортная инфраструктура, санаторно-курортный комплекс и промышленность.

"Результаты, на которые мы все сегодня надеемся, в одиночку нельзя достигнуть, поэтому нужны партнеры. На площадке ТПП России мы находим таких партнеров, союзников, единомышленников, с которыми дальше мы будем делать, что задумали", — добавил Кондратьев.