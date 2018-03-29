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В перинатальном центре вблизи Аэропорта временно отменили дни открытых дверей
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В перинатальном центре вблизи Аэропорта временно отменили дни открытых дверей 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
В филиале горбольницы № 24 «Перинатальный центр» в 4-м Вятском переулке временно прекращены посещения и массовые мероприятия, в том числе дни открытых дверей. Об этом сообщается на официальном сайте медицинского учреждения.
— Согласно распоряжению Департамента здравоохранения Москвы, в связи с тяжелой эпидемической ситуацией по кори и ОРВИ прекращены посещения и массовые мероприятия в медучреждениях. Это означает, что в ближайшие три недели дней открытых дверей не будет, — поделилась руководитель службы психологической поддержки перинатального центра Наталья Грюнталь.
О снятии карантина будет сообщено дополнительно.
Адрес перинатального центра: 4-й Вятский пер., д. 39. (мю)
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