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В центре соцобслуживания на Черняховского научат танцевать зумбу
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В центре соцобслуживания на Черняховского научат танцевать зумбу 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Пилотный проект «Активное долголетие» стартовал в филиале «Аэропорт» центра соцобслуживания «Беговой» на улице Черняховского. С 23 марта здесь проводятся занятия для людей старшего возраста по танцевальному направлению «Зумба». Об этом рассказала заведующая филиалом «Аэропорт» Марина Валиуллова.
— Зумба — это танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов. Зажигательная музыка подарит участникам проекта отличное настроение и зарядит позитивом. Занятия проводит высококвалифицированный тренер, — пояснила Валиуллова.
Филиал «Аэропорт» ТЦСО «Беговой» расположен по адресу ул. Черняховского, д. 14. (мю)
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