В центре соцобслуживания на Черняховского научат танцевать зумбу

Пилотный проект «Активное долголетие» стартовал в филиале «Аэропорт» центра соцобслуживания «Беговой» на улице Черняховского. С 23 марта здесь проводятся занятия для людей старшего возраста по танцевальному направлению «Зумба». Об этом рассказала заведующая филиалом «Аэропорт» Марина Валиуллова.

— Зумба — это танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов. Зажигательная музыка подарит участникам проекта отличное настроение и зарядит позитивом. Занятия проводит высококвалифицированный тренер, — пояснила Валиуллова.

Филиал «Аэропорт» ТЦСО «Беговой» расположен по адресу ул. Черняховского, д. 14. (мю)