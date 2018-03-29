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Ассоциация ISA приняла новый стандарт безопасности АСУ ТП
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Ассоциация ISA приняла новый стандарт безопасности АСУ ТП 

SecurityLab.ru 1 час назад
Международная ассоциация автоматизации (International Society of Automation, ISA) объявила о принятии нового стандарта безопасности ISA/IEC 62443-4-1-2018.
Серия стандартов ISA/IEC 62443 была разработана комитетом ISA99 в качестве американского национального стандарта и принята по всему миру Международной электротехнической комиссией. Серия стандартов представляет собой гибкую основу для исправления текущих и будущих уязвимостей в АСУ ТП.
Новый стандарт ISA/IEC 62443-4-1-2018 в серии ISA/IEC 62443 определяет требования к процессу безопасной разработки продуктов, используемых в АСУ ТП. Стандарт также определяет безопасный жизненный цикл разработки и поддержки защищенных продуктов. Сюда входят требования к проектированию продуктов с учетом безопасности, безопасной реализации (в том числе рекомендации по программированию), верификации и проверке подлинности, управлению дефектами, управлению исправлениями и окончанию срока службы продукта.
Требования могут применяться как к новым, так и к уже существующим процессам разработки, обслуживания и выхода из эксплуатации оборудования, программного обеспечения или прошивки новых или существующих продуктов. Требования распространяются на лиц, ответственных за создание и поддержку продукта, но не на интеграторов или пользователей.
ISA — международная некоммерческая ассоциация, основным направлением деятельности которой является разработка стандартов в области промышленной автоматизации.
ISA99 — комитет по разработке стандартов, членами которого являются эксперты по кибербезопасности, специализирующиеся на АСУ ТП.
Международная электротехническая комиссия — международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий.
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