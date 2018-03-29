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Информацию о техсредствах для реабилитации инвалидов поместят в мобильное приложение
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Информацию о техсредствах для реабилитации инвалидов поместят в мобильное приложение 

РИАМО 46 минут назад
Фото: РИАМО
Информацию, необходимую гражданам с ограниченными возможностями для получения техсредств для реабилитации, разместят в новом мобильном приложении, сообщил в четверг в ходе пресс-конференции в РИАМО руководитель Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Дмитрий Рябов.
«Планируется внедрение социального навигатора, это проект фонда. Он позволит направлять получателю информацию об изделиях (техсредствах для реабилитации — ред.), рекомендуемые инвалиду по индивидуальной программе реабилитации, о заключенных контрактах, о том, куда и как он может обратиться, чтобы реализовать свои права», — сказал Рябов.
Он добавил, новое приложение позволит гражданам, нуждающимся в техсредствах для реабилитации, выбирать удобные способы предоставления изделий, варианты предоставления информации в формате СМС, почтового отправления или электронной почты.
«Это позволит в конечном итоге повысить информирование о заключенных контрактах и сократить количество обращений к нам», — отметил Рябов.
Он добавил, что также в рамках программы развития цифровой экономики планируется перейти на мобильное приложение.
«Гражданам это будет удобно. Там есть и личные кабинеты, новостные ленты, вся информация будет в этом приложении, и у человека не будет необходимости лишний раз куда-то обращаться», — заключил Рябов.
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