Информацию о техсредствах для реабилитации инвалидов поместят в мобильное приложение

«Планируется внедрение социального навигатора, это проект фонда. Он позволит направлять получателю информацию об изделиях (техсредствах для реабилитации — ред.), рекомендуемые инвалиду по индивидуальной программе реабилитации, о заключенных контрактах, о том, куда и как он может обратиться, чтобы реализовать свои права», — сказал Рябов.

Он добавил, новое приложение позволит гражданам, нуждающимся в техсредствах для реабилитации, выбирать удобные способы предоставления изделий, варианты предоставления информации в формате СМС, почтового отправления или электронной почты.

«Это позволит в конечном итоге повысить информирование о заключенных контрактах и сократить количество обращений к нам», — отметил Рябов.

Он добавил, что также в рамках программы развития цифровой экономики планируется перейти на мобильное приложение.

«Гражданам это будет удобно. Там есть и личные кабинеты, новостные ленты, вся информация будет в этом приложении, и у человека не будет необходимости лишний раз куда-то обращаться», — заключил Рябов.