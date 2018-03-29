Ещё
Экс-проректора Тюменского индустриального университета осудили на 6 лет за хищения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-проректора Тюменского индустриального университета осудили на 6 лет за хищения 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: 72.ru
Центральный районный суд Тюмени приговорил к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима бывшего проректора Тюменского индустриального университета (ТИУ) Александра Ошибкова за многомилионные хищения, которые осуществлялись под эгидой деятельности вуза, сообщает URA.RU со ссылкой на тюменскую прокуратуру.
Его пособник, заместитель гендиректора «М-Групп» Алексей Феодоров получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком.
В деле рассмотрели три аферы экс-проректора, проведенные с 2014 по 2016 годы. Суть первой схемы заключалась в том, что Ошибков фиктивно трудоустроил подругу жены и двух своих сотрудниц в экспериментальное структурное подразделение университета. После этого он дал указание одной из них ежемесячно премировать несуществующих сотрудников. Деньги переводились на банковскую карту, обналичивались и уходили в карман Ошибкова. С 2015 по 2016 год таким образом было похищено более 2 млн руб.
Во второй серой схеме участвовал Феодоров. По данным следствия, в 2016 году компания «НИПИ Нефтегазпроект» (учредителем является университет) должна была выполнять проектные работы для вуза. Зная это, Ошибков от имени университета заключил фиктивный договор с «М-Групп» на аналогичные работы. Фактически ничего сделано не было, зато со счета ТИУ ушло более 10 млн руб., 9 из которых взял Ошибков.
Третий эпизод является самым крупным. С 2014 года Ошибков был главой ООО «Тюменская буровая компания», у которой появились многомиллионные долги, в том числе перед «НИПИ Нефтегазпроект». Чтобы спасти компанию от банкротства, он решил провернуть фиктивную сделку о продаже мобильной буровой установки стоимостью 169 млн руб. Был объявлен аукцион на покупку, только в нем приняла участие одна компания, представляющая интересы осужденного. В результате сделка была оформлена, а установка осталась во владении «Буровой компании».
Оба фигуранта полностью признали вину.
Rambler News Service: последние новости
СКР ответил на слухи о сотнях жертв в Кемерове «Почта-банк» и «Тинькофф-банк» заключили мировое соглашение по бренду «Лето» Sky News: Юлия Скрипаль идет на поправку
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово211
Израильские истребители обманули российские радары180
Юлия Скрипаль пошла на поправку200
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»52
Украина дала ответ по выдаче пранкера413
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение