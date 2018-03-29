Экс-проректора Тюменского индустриального университета осудили на 6 лет за хищения

Центральный районный суд Тюмени приговорил к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима бывшего проректора Тюменского индустриального университета (ТИУ) Александра Ошибкова за многомилионные хищения, которые осуществлялись под эгидой деятельности вуза, сообщает URA.RU со ссылкой на тюменскую прокуратуру.

Его пособник, заместитель гендиректора «М-Групп» Алексей Феодоров получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком.

В деле рассмотрели три аферы экс-проректора, проведенные с 2014 по 2016 годы. Суть первой схемы заключалась в том, что Ошибков фиктивно трудоустроил подругу жены и двух своих сотрудниц в экспериментальное структурное подразделение университета. После этого он дал указание одной из них ежемесячно премировать несуществующих сотрудников. Деньги переводились на банковскую карту, обналичивались и уходили в карман Ошибкова. С 2015 по 2016 год таким образом было похищено более 2 млн руб.

Во второй серой схеме участвовал Феодоров. По данным следствия, в 2016 году компания «НИПИ Нефтегазпроект» (учредителем является университет) должна была выполнять проектные работы для вуза. Зная это, Ошибков от имени университета заключил фиктивный договор с «М-Групп» на аналогичные работы. Фактически ничего сделано не было, зато со счета ТИУ ушло более 10 млн руб., 9 из которых взял Ошибков.

Третий эпизод является самым крупным. С 2014 года Ошибков был главой ООО «Тюменская буровая компания», у которой появились многомиллионные долги, в том числе перед «НИПИ Нефтегазпроект». Чтобы спасти компанию от банкротства, он решил провернуть фиктивную сделку о продаже мобильной буровой установки стоимостью 169 млн руб. Был объявлен аукцион на покупку, только в нем приняла участие одна компания, представляющая интересы осужденного. В результате сделка была оформлена, а установка осталась во владении «Буровой компании».

Оба фигуранта полностью признали вину.