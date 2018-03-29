Владивостокский морской торговый порт объявил тендер на предоставление техники для перегрузки угля

Порту нужны бульдозеры и самосвалы.

Владивостокский морской торговый порт объявил открытый запрос предложений на оказание услуг по предоставлению строительной техники для осуществления внутрипортовых механизированных работ по перегрузке угля.

Максимальная цена контракта составляет восемь млн рублей, уточняется на портале государственных закупок.

В техническом задании говорится, что необходимо предоставить технику для работы на территории второго терминала порта. «Объем не может быть определен заранее», — говорится в документе. В частности, порту требуются два бульдозера с эксплуатационной массой не ниже 18 т и вместимостью отвала не меньше четырех кубометров, два самосвала грузоподъемностью 20-25 тонн (18 кубометров).

Итоги запроса предложений подведут 23 апреля 2018 года.