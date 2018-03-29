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Мошенники попрошайничают деньги «на ремонт Нотр-Дам де Сайгон»
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Мошенники попрошайничают деньги «на ремонт Нотр-Дам де Сайгон» 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Группа мошенников использовали имя высокопоставленного члена вьетнамского духовенства для сбора денег якобы на ремонт храма Сайгонской Богоматери
Хошиминский архиепископ Отец Хо Ван Сюан, от чьего имени и действовали преступники, заявил, что не санкционировал сбор средств на ремонт храма. Кроме письма, изданного архиепископом Полом Буи Ван Доком в 2015 году, никаких других просьб о пожертвовании не поступало. Отец Сюан просит священников и мирян сохранять бдительность и не поддаваться на уговоры мошенников.
Собор Сайгонской богоматери является одной из самых популярных достопримечательностей Хошимина. Храм построен между 1863 и 1880 французскими колонизаторами по типу собора Парижской Богоматери. В 2016 году мэрия одобрила план ремонтных работ, завершить которые планируется в 2019 году. По большей части, речь идет о ремонте крыши, сильно пострадавшей от погодных условий.
Источник: VnExpress
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