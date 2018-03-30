«Уральские пельмени» обвинили экс-директора в краже 173 миллионов рублей

Адвокаты «Уральских пельменей» сообщили, что против бывшего директора коллектива Сергея Нетиевского возбуждено уголовное дело. Его подозревают в том, что он лишил артистов 173 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

— В период с июля 2012 по октябрь 2015 года Сергей Нетиевский, используя свои полномочия вопреки законным интересам возглавляемой им организации, создал нескольких других компаний, от лица которых заключал договоры с ЗАО «СТС», присваивая себе большую часть прибыли, которую утаивал от творческого коллектива, — рассказал E1.RU адвокат «Уральских пельменей» Евгений Корчаго . — В итоге артисты лишились прибыли в размере 173 миллионов рублей.

Известно, что заявителями по уголовному делу выступают генеральный директор и участники общества, которые предоставили материалы проверки, подтверждающие состав преступления.

Если вина Нетиевского будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Адвокаты Сергея Нетиевского выступили с ответным словом. По их мнению, «Уральские пельмени» инициировали возбуждение этого дела с целью оказать давление на Сергея Нетиевского при решении корпоративных споров. Обстоятельства дела, по их словам, не соответствуют действительности.

— В 2012 году Сергей Нетиевский переехал в Москву и создал продюсерскую компанию «Идея Фикс Медиа», производящую ТВ-программы, в том числе и шоу «Уральские пельмени». Все актеры и авторы «Уральских пельменей» имели прямые контракты с продакшен-компанией «Идея Фикс Медиа» и за 2012–2015 годы получили от нее в итоге около 300 миллионов рублей, — сообщили E1.RU адвокаты Нетиевского. — А творческое объединение «Уральские пельмени» с 2012 года занималось организацией концертов только в Екатеринбурге и никакого отношения к съемкам и производству ТВ-программ для СТС в Москве не имело. Как Сергей Нетиевский мог нанести ущерб ТО «Уральские пельмени», которое не имело напрямую никаких связей с его компанией — непонятно! Удивительно, что бывшие коллеги Сергея претендуют на плоды его продюсерского труда при всем при том, что они как продюсеры ничего не делали — они приезжали в Москву только на съемки как актеры и авторы, а всю остальную работу по созданию телевизионной программы делала продакшен-компания «Идея Фикс Медиа».

Сейчас Арбитражный суд рассматривает громкое дело между бывшими коллегами по «Уральским пельменям». Но ранее истцы (Исаев, Соколов, Брекоткин, Мясников и еще несколько участников коллектива) говорили о том, что Нетиевский вывел через свое ИП 39 миллионов рублей, когда был директором «Пельменей». Репортаж с последнего заседания можно почитать здесь. Конфликт длится с осени 2015 года. В конце февраля 2018 года у коллектива в очередной раз сменился директор.