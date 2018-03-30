Экс-директора «Уральских пельменей» подозревают в злоупотреблении полномочиями

ЕКАТЕРИНБУРГ , 30 марта. / ТАСС /. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора творческого коллектива «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при руководстве коллективом с причинением ущерба в размере 173 млн рублей, сообщил в пятницу ТАСС адвокат творческого коллектива Евгений Корчаго

"В настоящее время в отношении Сергея Нетиевского Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области возбуждено в уголовное дело по части 2. ст. 201 УК РФ «Злоупотреблении полномочиями», он является подозреваемым. Эта статья предусматривает ответственность за злоупотребление должностным лицом организации — генеральным директором — полномочиями вопреки интересам организации с причинением существенного ущерба. В данном случае сумма — в районе 173 млн рублей", — сказал Корчаго.

По его словам, Нетиевский будучи генеральным директором ООО «Уральские пельмени», куда входила вся команда и где создались все программы, продавал права на контент через подконтрольные ему юридические лица.

"Он создал несколько подконтрольных ему юридических лиц — в одном из них он был 100% участником, в другом — 50%. И через эти подконтрольные лица он заключал договоры на продажу программ, точнее прав на выпуск программ, получал за них деньги. А вся остальная команда получала лишь гонорары и не получала денег, которые они должны бы ли бы получать по закону, если бы контракты были заключены напрямую с творческим объединением", — пояснил Корчаго.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области от комментариев пока воздержались «в интересах следствия». В пресс-службе Сергея Нетиевского ТАСС сообщили, что официальных сведений о возбуждении дела они не имеют, но данные действия связывают с тем, что 23 марта Нетиевский отсудил у творческого коллектива права на архив шоу.

"Каким образом бывшие коллеги претендуют на плоды его продюсерского труда, если они как продюсеры ничего не делали, а приезжали в Москву только на съемки, как актеры и авторы, а всю остальную работу по созданию телевизионной программы делала компания «Идея Фикс Медиа» [создатель продюсерской компании — Нетиевский]? Адвокаты Нетиевского полагают, что это Евгений Орлов и представители коллектива распространяют эту информацию с целью оказания давления на Нетиевского в решении корпоративных споров и ухода от ответственности Орлова за свои действия", — добавили в пресс-службе Нетиевского.

О конфликте «Уральских пельменей»

В конце прошлого года актеры шоу «Уральские пельмени» подали иск к бывшему директору коллектива Сергею Нетиевскому о взыскании 28,3 млн рублей. В материалах Арбитражного суда Свердловской области отмечается, что актеры просят признать одну из сделок с Нетиевским недействительной.

О конфликте внутри коллектива известно с 2015 года. Весной 2016 года бывший руководитель «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский подал иск к «Творческому объединению „Уральские пельмени“ о признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Тогда главой объединения был временно назначен Сергей Исаев . Осенью 2016 года Арбитражный суд Свердловской области подтвердил незаконность снятия Нетиевского с поста директора шоу „Уральские пельмени“. В декабре 2016 года коллектив выбрал руководителем Андрея Рожкова

»Уральские пельмени" — творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года «Уральские пельмени» представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.