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Какие улицы Курска останутся без света? График на 2-6 апреля
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Какие улицы Курска останутся без света? График на 2-6 апреля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На время плановых работ АО «Курские электросети» оставят без света несколько улиц города.
В Сеймском округе:
С 2 по 6 апреля с 9.00 до 17.00 отключат электричество в домах по улицам:
2-4й Даньшинские переулки, Малиновая 2-22, Чумаковская 15-95, 24-86, Нижняя луговая, Олейная, Литовская 3-29, 71, Дейнеки 25-31, Малышева 2/23 -8, ПЛК 44-50, Широкая,1-й — 5-й Ольховские переулки,1-3— Степные переулки,2-й Кисленский проезд,1-я Степная,4-5-я Кислинские улицы, Обоянская 40-46, Народная 7,7а, Пионеров 84, Кольцова, Петра Минакова 1-21, 4-52. В Центральном округе:
2 апреля с 9.00 до 13.00:
Мичурина 118 — 152, 121-135; 50 лет Октября 143.
С 2 по 6 апреля с 9.00 до 17.00 без света останется посёлок Касиновский, дома №№ 5-13; 6-14; 37-55; 40-48.
С 3 по 5 апреля с 13.00 до 16.00:
улица Нижняя Набережная 11; 17; 11-43; 66-120;улица А. Аристарховой 1-7; 2-32; 9А. В Железнодорожном округе:
С 2 по 6 апреля с 9.00 до 16.00 без света останутся жители домов по улицам:
Октябрьская, 1-53, 30-72;Театральная, 7-57, 48-62;Дубровинского, 8-34;Театральный переулок, 2-10;ВЧК, 53-99, 92-162;Маяковского, 63-99.
3 апреля с 13.30 до 16.30 электричество отключат в домах по улицам:
Малых 84-180, 45-123;2-й Раздельный переулок 1-19, 2-14;3-й Раздельный переулок 1-21;Васильевский переулок 8-28, 1-29;Сеймская 1-63, 2-26;Киевская 1-55, 2-76; Котлякова 2-90, 1-85;Петропавловский переулок 9-19, 8-22;Подвойского 22-91, 20-96;Кривецкая 23-93, 22-84;Ивановский переулок 1-55, 2-70;ОНТ Ветеран на улице Полевая.
6 апреля с 13.30 до 16.00:
улица Сиреневая 1-33, 2-32;улица Клюквинская 2-16, 1-29.
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