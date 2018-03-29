Депутат Госдумы проверит строительство храма иконы Божией матери «Отрада и утешение» на Каховке 

31 марта депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, советник мэра Москвы, советник по вопросам строительства Патриарха Московского и всея Руси В. И. Ресин проведет выездные совещания на объектах Программы строительства новых православных храмов в ЮЗАО г. Москвы.
В субботу, 31 марта, Владимир Ресин осмотрит строительство храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в Зюзино.
Храм находится на пересечение улиц Каховка и Азовская.
Сейчас на участке установлен и освящен деревянный храм-часовня. А в январе 2018 года приступили к работам по возведению основного каменного храма. В настоящее время выкопали котлован, ведутся работы нулевого цикла строительства и идет подготовка к бетонным работам. Проект храмового комплекса разработал известный архитектор Козлов. Храм будет пятикупольным, с шатровой звонницей. Также будет построен двухэтажный приходской дом.
Фото с сайта Храма иконы Божией матери Отрада и утешение на Каховке.