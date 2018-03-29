Главное — не паниковать: из Ворошиловского торгового центра эвакуировали посетителей

По следам трагедии в Кемерово руководство Ворошиловского торгового центра решило сегодня провести учебную эвакуацию посетителей. Перед срабатыванием сигнализации персонал «торгушки» провел экскурсию по пожарной безопасности, начиная с третьего этажа, где расположена детская комната.

Эвакуация прошла без паники

По словам сотрудников, развлекательная площадка для детей сделана из трудновоспламеняемых материалов. Эвакуационный выход можно увидеть со всех углов комнаты. На этом же этаже расположен кинотеатр, состоящий из семи залов. На его территории также имеются четыре двери для экстренных случаев.

Начальство торгового центра не сразу согласилось включать сирену, ссылаясь на то, что в некоторых отделах уже началась торговля, работал гипермаркет. Но уговорить руководство на массовую эвакуацию все же удалось. Под вой сирен все присутствующие посетители и персонал в быстром темпе стали покидать здание. Предусмотрительные продавцы покидали торговый центр последними. Опасаясь за свой товар, они остались, чтобы закрыть отделы. В условиях реальной угрозы кто-то из замешкавшихся посетителей мог остаться взаперти.

Люди покидали торговый центр организованно

Начальство торгового центра не сразу согласилось включать сирену, ссылаясь на то, что в некоторых отделах уже началась торговля, работал гипермаркет. Но уговорить руководство на массовую эвакуацию все же удалось. Под вой сирен все присутствующие посетители и персонал в быстром темпе стали покидать здание. Смутило лишь то, что продавцы все же решили закрыть роль-ставни своих павильонов, переживая за сохранность вещей. При этом, в разгар торговли кто-то мог остаться взаперти. На этот раз все люди воспользовались основным выходом. Во-первых, утром людей было не так много. Во-вторых, для большинства посетителей он был ближе остальных. В-третьих, привычнее воспользоваться годами отработанным путём входа и выхода из здания.

Посетители и персонал предпочли воспользоваться главным выходом

Сегоджня эвакуация в «торгушке» прошла без паники и криков, но люди очевидно были встревожены.

— Страшно, очень страшно, — рассказывают арендаторы торгового комплекса. — Хорошо, что сигнализация срабатывает и люди сразу бегут, а вот когда не срабатывает — это ещё страшнее. Нам как сотрудникам можно и через боковые двери выйти, но привычнее воспользоваться основным выходом. В прошлом году весной тоже была учебная эвакуация. Приходилось воспользоваться эвакуационным выходом.

В здании остались только охранники

— Выбегали через главную дверь, потому что так было ближе, — пояснили работницы центра Марина и Елена. Но можно было и через парковку. Вообще здесь много выходов. Те, кто работает в этом центре, знают где находятся запасные выходы. Нас хоть и предупреждали о предстоящих учениях, но напугали сиреной. Всё равно было как-то неожиданно.

— Учения у нас проходят как положено, — говорит работница одного из павильонов на первом этаже. — Кстати, они были не так давно, по-моему, осенью. Пожарная сигнализация у нас проверяется ежедневно Сотрудники инструктаж знают и при эвакуации, как нас учили, за собой ведут покупателей. Сегодняшние учения прошли организованно, быстро, спокойно и без паники. Считаю, что их достаточно проводить раз в три месяца.

Эвакуационный выход из детской комнаты виден ото всюду

За безопасность в Ворошиловском торговом центре отвечает частная компания. По словам ведущего специалисты фирмы, посетителям «торгушки» опасатья нечего.

— Инженерные системы здесь организованы таких образом, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию людей из здания в случае чрезвычайной ситуации, — рассказал V1.ru специалист Виктор Короблёв. — Есть автоматическая система пожаротушения. По всему зданию проведены трубопроводы. На улице предусмотрены резервуары воды ёмкостью 2000 кубометров. Имеется пожарный кран. Кроме того, предусмотрена система удаления дыма, автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при эвакуации посетителей. В здании двадцать эвакуационных выходов и заблудиться здесь невозможно.

После эвакуации посетители спокойно продолжили покупки

Первым делом после того как срабатывает эвакуаци, останавливаются эскалаторы. Затем на первый этаж опускаются лифты. Двери подъмников открываются, после чего они перестают работать. На следующем этапе открываются более трехсот клапанов дымоудаления, останавливается приточная вентиляция, включаются все табло с надписью «Выход».

По словам генерального директора Ворошиловского торгового центра Надежды Васильевой, пожарные учения проводятся раз в квартал.

— После каждых учений мы анализируем, как все прошло. Обращаем внимание на то, где и что мы можем улучшить и всегда это находим. Сотрудники в здании хорошо ориентируются и знают все выходы из здания. Их главная задача — помочь людям покинуть помещение, а всё остальное — работа профессионалов.

После эмоциональной встряски настроение продавцов пришло в норму

Специалисты Ворошиловского торгового комплекса уверяют, что эвакуационные двери всегда закрыты на электрозамки. В экстренных случаях эти затворы отключаются автоматически. Главное — не терять самообладание и сохранять спокойствие.