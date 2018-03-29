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О функциях высокоскоростных магистралей расскажут вблизи Бутырского района
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О функциях высокоскоростных магистралей расскажут вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
В Российском университете транспорта (МИИТ), расположенном неподалеку от Бутырского района, расскажут о высокоскоростных магистралях. Учащихся старших классов и студентов колледжей ждут 31 марта.
— Лекция состоится в рамках проекта «Университетские субботы». Гости узнают о роли высокоскоростных магистралей в развитии территорий, прилегающих к ним, а также в формировании транспортно-пересадочных узлов и развитии экономических регионов, — сообщили в университете.
Начало в 11.00 по адресу: ул. Новосущевская, д. 22, стр. 3, аудитория № 310. Участие бесплатное, однако, необходимо предварительно зарегистрироваться, пройдя по ссылке. (то)
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