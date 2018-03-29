Наследник. Новичок от «старой гвардии» с амбициями Наполеона Бонапарта

Чтобы попасть в большую политику, не обязательно много лет бороться за сердца избирателей, выступать с речами по ТВ, делать себе имя в Интернете и побеждать зло. Иногда необходима лишь чуточка удачи. Обладатель этого дара — самый молодой из депутатов гордумы Екатеринбурга VI созыва — Вихарев Григорий

Вуз, которого нет Григорий Андреевич Вихарев — один из самых молодых депутатов в думе . Можно сказать, что он успел запрыгнуть в уходящий поезд, когда на довыборах в 2017 году в суровой борьбе занял одно из двух кресел в городском парламенте. Ему тогда только-только исполнилось 27 лет…

Будущий политик родился в 1990 году в Свердловске , но лицей №8 им. Дягилева заканчивал уже в Екатеринбурге. После школы он поступил в Московский институт государственного и корпоративного управления, который, по его словам, «успешно окончил». Почему выбор пал на этот вуз — скрыто завесой семейной тайны, но само по себе учебное заведение достойно отдельного рассказа.

В 2007 году там произошёл страшнейший пожар, в котором погибло 11 студентов и около полусотни попало в больницы. Официальной причиной ЧП назвали ветхую коридорную электропроводку. Позднее ректор вуза Андрей Звягин получил 8 лет колонии — за присвоение 80 млн рублей и нарушение правил пожарной безопасности. А вот какими-то успехами в сфере образования институт прославиться не смог. В Википедии, со слов студентов МИГКУ, сказано, что (цитируем) «учёба в институте велась всего 1-2 раза в неделю неизвестными преподавателями, которые часто менялись». В 2015 году вуз лишили лицензии, но Григорий Андреевич успел получить заветный диплом.

В официальной биографии депутата на сайте гордумы сказано, что, получив высшее образование, он «работал на крупном промышленном предприятии в Центральной России , пройдя путь от руководителя отдела до первого заместителя директора». Непонятно, почему Григорий Андреевич не указал само предприятие, ведь это был знаменитый Брянский асфальтобетонный завод, которым руководил его отец — Андрей Вихарев

Мощная мотивация

«У меня есть мощная мотивация — в Екатеринбурге живёт вся моя семья, которой я дорожу», — сообщает депутат Григорий Вихарев на своём сайте. Правда есть одна деталь: отец народного избранника в столице Урала давно не живёт, и вот почему.

Андрей Анатольевич был в своё время известным политиком — не только регионального, но и федерального масштаба! Бизнес-партнёр легендарного Павла Федулёва (ныне отбывает срок за рейдерство и организацию семи убийств), имевший, как говорят, тесные связи с ОПС «Уралмаш», с 2001 года Вихарев-старший представлял в Совете Федерации Курганскую область , а через два года баллотировался в губернаторы Среднего Урала. На которых, кстати сказать, занял третье место. Позднее он стал помощником главы Брянской области , но в 2008 году что-то пошло не так. Андрея Анатольевича поймали на взятке и посадили на четыре года.

Тем не менее, выйдя по УДО, Вихарев-старший продолжил свою трудовую деятельность: возглавил МУП «Асфальтобетонный завод» и был… пойман на мошенничестве в особо крупном размере. Однако когда Вихарева-старшего вызвали в следственное управление, он куда-то исчез. С 2014 года его ищет Интерпол . Мы не поленились, сделали запрос в МВД по Брянской области и получили ответ: Вихарев Андрей Анатольевич разыскивается по статье УК. А асфальтобетонный завод был признан банкротом, продан с молотка и в 2015 году куплен одной из московских компаний.

Между тем Григорий Вихарев в 2014 году вернулся в Екатеринбург, имея множество почётных грамот от брянских властей и даже памятную медаль «В честь подвига партизан и подпольщиков». Он работал директором предприятия «Виса-Ек» (торговля авто), возглавлял входящую в «уралмашевский» коммунальный консорциум УЖК «Радомир-Инвест», а в 2017 году решил податься в политику. Благо возникла возможность поучаствовать на довыборах в думу Екатеринбурга. Он вступил в ЛДПР и в жёстком соперничестве с конкурентом от ЕР , директором комбината «Хороший вкус» Михаилом Смоляковым завоевал себе мандат городского парламента.

Правда, ряд СМИ назвали эту избирательную кампанию «исключительно грязной и криминальной». Были заявления, что, дескать, имели место подкуп и подвоз избирателей, что якобы весь район был заполнен материалами против Смолякова, а фирменные киоски комбината были исписаны обидными надписями. Злые языки под личиной анонимности даже утверждали, что за выдвижением Вихарева стоят выходцы из ОПС «Уралмаш». Вроде как именно они исповедуют предвыборные технологии 90-х. Но все проверки показали: Григорий Андреевич чист, как слеза ангела. Руки, как говорится, прочь.

Рядом с «зубрами»

В гордуме депутат является членом сразу двух комиссий — по бюджету и экономической политике и по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Параллельно он — исполнительный директор в компании «Финансы и право».

В 2016 году Григорий Вихарев декларации о доходах не подавал — не было надобности. А вот согласно данным 2017-го, он заработал 12,2 млн рублей. Сумма для гордумы не рекордная, но внушительная. На него записано два легковых автомобиля MERCEDES-BENZ (Е200 и E250). Кроме того, 3,8 млн заработала за это время его супруга. У них в собственности есть также земля, жилые дома и квартиры (в том числе — в Болгарии ).

Несмотря на то, что Григорий Андреевич довольно активно присутствует сразу в нескольких социальных сетях, у него весьма низкий уровень медиаактивности (757 упоминаний с октября 2013 по декабрь 2017 года, по данным системы «АПИ-Мониторинг»). Отчасти это связано с тем, что он поздно пришёл в большую политику. Но — бинго! — в рейтинге выживаемости депутатов Вихарев занимает «сильную позицию» (4,4 балла из 5), входя в первую пятёрку в списке рядом с такими «зубрами», как Сергин, Тестов, Косинцев и Крицкий. Насколько данный рейтинг жизнеспособен — пусть останется на совести его составителей.

Сегодня Вихарев подчёркнуто корректен в Интернете, чурается каких-либо скандалов и поддерживает образ добропорядочного и серьёзного политика. Ряд наших экспертов полагает, что он — один из представителей нового, продвинутого поколения ОПС «Уралмаш». Человек, получивший в наследие ресурсы сообщества, и депутат, представляющий его в городской думе Екатеринбурга.

Кстати, любимая цитата Григория Вихарева — «Удача — спутница великих людей». Её автор — Наполеон Бонапарт. Кто такой Наполеон и чем он прославился — вы знаете.

Комментарий

Депутат гордумы Екатеринбурга Григорий Вихарев:

— Подводить итоги деятельности гордумы пока рано, ведь впереди у нас ещё полгода работы. Но, думаю, что было сделано немало, в том числе — для жителей Кировского района. 1 сентября мы помогали собирать детей в школу, 9 Мая поздравляли ветеранов с Днём Победы, каждому празднику сопутствовала какая-то акция. Как член комиссии по городскому хозяйству, я ответственен за уборку мусора в городе, и сегодня я и моя команда в режиме онлайн помогаем жителям решить эту проблему. Хотя некоторые вопросы, например, освещение дворов и кто за него должен платить, до сих пор не решены, они в работе. Но если говорить о моей профессиональной пригодности, считаю, что многое получилось.