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Встреча с известным писателем состоится в Московском Доме Книги на Новом Арбате
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Встреча с известным писателем состоится в Московском Доме Книги на Новом Арбате 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Московский Дом Книги на Новом Арбате приглашает всех на встречу с писателем и публицистом Дмитрием Быковым 30 марта. Ее посвятят 150-летию со дня рождения Максима Горького.
Дмитрий Быков представит книгу «Был ли Горький» — биографический очерк о великом писателе, который вышел в 2008 году. Далее в программе: дискуссия со всеми желающими. Кроме того, прозаик ответит на все волнующие, сообщили на сайте Московского Дома Книги.
В конце мероприятия гостей ждет автограф-сессия. Начало в 17:00. Вход свободный. Адрес: улица Новый Арбат, дом 8, второй этаже здания.
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