Встреча с известным писателем состоится в Московском Доме Книги на Новом Арбате

Московский Дом Книги на Новом Арбате приглашает всех на встречу с писателем и публицистом Дмитрием Быковым 30 марта. Ее посвятят 150-летию со дня рождения Максима Горького.

Дмитрий Быков представит книгу «Был ли Горький» — биографический очерк о великом писателе, который вышел в 2008 году. Далее в программе: дискуссия со всеми желающими. Кроме того, прозаик ответит на все волнующие, сообщили на сайте Московского Дома Книги.

В конце мероприятия гостей ждет автограф-сессия. Начало в 17:00. Вход свободный. Адрес: улица Новый Арбат, дом 8, второй этаже здания.