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Руководителей самарских ТЦ попросили убрать неэстетичную рекламу с фасадов
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Руководителей самарских ТЦ попросили убрать неэстетичную рекламу с фасадов 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Чиновники раскритиковали фасады торговых центров Самары. Руководителей ТЦ попросили навести порядок.
Проблему обсудили в четверг, 29 марта, на заседании фракции «Единой России» в городской думе. Глава администрации Октябрьского внутригородского района Алла Волчкова сказала, что некоторая реклама выглядит неэстетично. Это нужно исправить. Ведь летом в город приедут гости чемпионата мира по футболу. Часть руководителей ТЦ согласились привести фасады в надлежащий вид. С осталными ведут переговоры.
— Нужно организовать в городской думе инициативную группу по разработке единой концепции размещения и оформления рекламы на фасадах самарских зданий, — предложид по итогам обсуждения председатель гордумы Алексей Дегтев.
Заместитель руководителя лдепартамента городского хозяйства и экологии Геннадий Богомолов в свою очередь рассказал о демонтаже незаконной рекламы на фасадах зданий, расположенных на гостевых и туристических маршрутах. Пока убрали 39 из 148 конструкций. Ликвидацию остальных наметили на апрель.
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