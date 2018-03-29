Руководителей самарских ТЦ попросили убрать неэстетичную рекламу с фасадов

Чиновники раскритиковали фасады торговых центров Самары . Руководителей ТЦ попросили навести порядок.

Проблему обсудили в четверг, 29 марта, на заседании фракции «Единой России» в городской думе. Глава администрации Октябрьского внутригородского района Алла Волчкова сказала, что некоторая реклама выглядит неэстетично. Это нужно исправить. Ведь летом в город приедут гости чемпионата мира по футболу. Часть руководителей ТЦ согласились привести фасады в надлежащий вид. С осталными ведут переговоры.

— Нужно организовать в городской думе инициативную группу по разработке единой концепции размещения и оформления рекламы на фасадах самарских зданий, — предложид по итогам обсуждения председатель гордумы Алексей Дегтев

Заместитель руководителя лдепартамента городского хозяйства и экологии Геннадий Богомолов в свою очередь рассказал о демонтаже незаконной рекламы на фасадах зданий, расположенных на гостевых и туристических маршрутах. Пока убрали 39 из 148 конструкций. Ликвидацию остальных наметили на апрель.