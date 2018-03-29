Рахмон запустил электроподстанцию на севере Таджикистана

Проблема с электричеством в прошлом. На севере Таджикистана после реконструкции ввели в строй подстанцию и линии электропередачи. В церемонии принял участие лично президент республики Эмомали Рахмон , передает «МИР 24».

Мощность подстанции в Пенджикенте увеличили в два раза — до 220 киловольт. Ранее система даже в летнее время не могла обеспечить электроэнергией столицу региона — Пенджикент и его окрестности. Теперь электричество получат и жилые, и промышленные объекты, утверждают местные власти.

Сегодня же Рахмон открыл памятник народному поэту Таджикистана Лоику Шерали и культурно— творческий центр. Пятиэтажный комплекс стал одним из самых крупных зданий города. В нем есть большой зал, библиотека и кинотеатр. Он обеспечит работой 150 местных жителей. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM