На полигоне «Ядрово» начали откачивать фильтрат в специальный резервуар

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . На полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья началась перекачка фильтрата в специальный резервуар, что должно исключить возможность его попадания в почву, сообщила пресс-служба губернатора Московской области в Telegram-канале.

"На полигоне «Ядрово» началась перекачка фильтрата в специальный котлован. По проекту проводимой рекультивации, данная мера исключает возможность его попадания в почву", — говорится в сообщении.

Ранее и.о. главы района Андрей Вихарев сообщил, что началась откачка фильтрата на полигоне.