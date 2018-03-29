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На полигоне «Ядрово» начали откачивать фильтрат в специальный резервуар
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На полигоне «Ядрово» начали откачивать фильтрат в специальный резервуар 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья началась перекачка фильтрата в специальный резервуар, что должно исключить возможность его попадания в почву, сообщила пресс-служба губернатора Московской области в Telegram-канале.
"На полигоне «Ядрово» началась перекачка фильтрата в специальный котлован. По проекту проводимой рекультивации, данная мера исключает возможность его попадания в почву", — говорится в сообщении.
Ранее и.о. главы района Андрей Вихарев сообщил, что началась откачка фильтрата на полигоне.
На территории «Ядрово» ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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