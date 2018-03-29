Префект ТиНАО Дмитрий Набокин провел встречу с жителями поселения Воскресенское

В ходе ответов на вопросы и обсуждения, на встрече не раз возвращались к проекту реконструкции дороги, проходящей через центр поселка Воскресенское. Сейчас эта центральная улица, кроме асфальта и — частично — наружного освещения, других инженерных сооружений не имеет. Поэтому, пояснил Дмитрий Набокин , был разработан проект ее реконструкции с продолжением до железнодорожной станции Щербинка.

— Не будет ли через нас ходить транзитный транспорт? — поинтересовался житель поселка Николай Кошкин.

— Чтобы этого не случалось, на первом этапе будем строить дорогу от Сосенок, которая возьмет транзит на себя. В июле уже ее запустим. Кроме того, будут установлены дорожные знаки, запрещающие проезд большегруза, — ответил префект.

— Я живу в доме № 35, от моих окон до проезжей части — всего несколько метров. Не будет ли слишком шумно после расширения? — волновалась Валерия Чигарина.

Префект пояснил, что проект прошел все экспертизы, в том числе экологическую, которая определяет уровень шумов. Шумозащитные мероприятия в нем предусмотрены. Реконструкция дороги решит многие проблемы, объяснил префект. В частности, улучшит работу общественного транспорта, который сейчас, как жалуются сами жители, часто отстает от графика.

— Реконструированная улица позволит запустить нормальные автобусы, современные, большой вместимости, которым сейчас даже не разъехаться. Наладится работа существующих маршрутов и обязательно запустим новые, — пообещал Дмитрий Набокин.

Кстати, впервые в проекте в границы реконструкции дороги включены объекты благоустройства, прилегающие к жилой застройке. А этом значит, что будет сделана не только хорошая дорога, но и удобные подходы к остановкам, газоны, ливневая канализация не только на самой дороге, но и во дворах.

Благоустройство поселения не меньше волновало участников встречи. Воскресенское в части благоустройства пока отстает от других поселений Новой Москвы , заметил префект, поэтому префектура постаралась в этом году направить сюда больше городских субсидий.

— Этим летом полностью реализуем проект парковой зоны вдоль пруда. Доминантой архитектуры останется храм. На день города уже будем пользоваться благоустроенным современным парком с отличным зонированием, — сказал Дмитрий Набокин.

Видны хорошие перспективы и в других вопросах. Долгожданная детско-взрослая поликлиника на 640 посещений в смену должна открыться в третьем квартале этого года. Школа на Чечерском проезде на 850 детей, где сейчас ведутся отделочные работы, будет запущена к 1 сентября. Отвечая на вопросы ветеранов, префект сообщил, что скоро в доме № 33 будет открыт филиал соцзащиты.

— Помещение небольшое, но в нем будет все необходимое, начиная от первичного приема до реабилитации и медицинских услуг. В ближайшие дни получим заключение госэкспертизы и будет отыгран конкурс на строительно-монтажные работы. К 1 сентября откроем помещение.

Самыми активными среди жителей деревень оказались жители Каракашево. Они получили от префекта обещания решить проблему с борщевиком и отрегулировать график отключения электричества.