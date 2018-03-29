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Новый школьный стандарт по литературе обсудят в библиотеке вблизи Бутырского района
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Новый школьный стандарт по литературе обсудят в библиотеке вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Очередное мероприятие в рамках проекта «ЛитТучка» состоится 30 марта в библиотеке № 34, расположенной на Башиловской улице. Об этом сообщила заведующая учреждением Ольга Измайлова.
— «ЛитТучка» с писателем Алексеем Олейниковым — это ток-шоу с участием писателей, редакторов и руководителей издательств. Профессионалы отвечают на различные вопросы читателей в режиме прямой трансляции. На этот раз посетители обсудят новый школьный стандарт по литературе и выяснят его плюсы и минусы, — пояснила Измайлова.
Начало в 13.00. Напомним, библиотека № 34 находится по адресу: ул. Башиловская, 3. Вход свободный. (то)
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