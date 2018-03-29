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Захарова считает постыдным говорить об эстетической убогости советских памятников в Польше
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Захарова считает постыдным говорить об эстетической убогости советских памятников в Польше 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Рассуждения об «эстетической убогости» памятников советским воинам в Польше постыдны, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя по просьбе ТАСС соответствующие высказывания посла Польши в Москве Влодзимежа Марчиняка.
"В ситуации, когда Европа стояла в руинах, несмотря на это хватало ресурсов, хватало воли и внутренних сил на установку этих памятников. Потому что это были люди, которые вместе сражались, одни выжили, другие погибли. И тогда памятники устанавливали", — обратила внимание дипломат.
"Поэтому мне стыдно даже произносить фразу, что это не вопрос эстетики. Мне стыдно, что я в 2018 году людям, которые живут по законам прав человека, гуманитарного права, сопереживания, разделения ответственности, вообще в принципе говорю о таких понятиях. Лично мне стыдно", — подчеркнула Захарова.
Ранее Марчиняк заявил в интервью ТАСС, что ряд памятников, увековечивающих память освобождавших Польшу советских воинов, кажутся убогими с эстетической точки зрения и не заслуживают того, чтобы их сохранять.
21 октября 2017 года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих «дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй». Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране.
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