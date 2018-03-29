Городской транспортный парк Кременчуга получил первые троллейбусы «Богдан»

Пресс-служба «Богдан Моторс» сообщила, что 26 марта городской транспортный парк Кременчуга получил первые пять троллейбусов из партии в сорок единиц. Техника изготовлена на Луцком автосборочном заводе №1. На представлении новых троллейбусов, пишет AUTO-Consulting, присутствовали мэр Кременчуга Виталий Малецкий, директор КП «Кременчугское троллейбусное управление» Александр Вертюх и другие представители местной власти. Прямо на заводе они смогли убедиться, насколько комфортабельны и функциональны современные низкопольные троллейбусы «Богдан».

«Проект обновления городского электротранспорта Кременчуга действительно работает, и надеемся, что работа кременчугской власти послужит примером для других городов Украины о том, как привлекать средства для восстановления троллейбусной инфраструктуры города. Комфорт и безопасность людей должны быть на первом месте для власти», — подчеркнул производитель. Эти троллейбусы были закуплены в рамках проекта «Городской общественный транспорт в Украине», который финансируется Европейским банком реконструкции и развития , а также Европейским инвестиционным банком.

Напомним, что корпорация «Богдан Моторс» вызвалась помочь Львову и другим городам Украины поменять свой устаревший городской транспортный парк на современный электротранспорт. Корпорация оказывает активную поддержку инициативам местных властей по обновлению подвижного состава и его замены новыми комфортными, безопасными и экологически чистыми транспортными средствами. Техника в большинстве украинских городов уже исчерпала свой срок эксплуатации и стала опасной для пассажиров.

Кроме того, «Богдан Моторс» отмечает, что увеличение нагрузки на производственные мощности заводов корпорации поспособствует созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых отчислений в бюджеты страны всех уровней. В корпорации также считают, что проводить закупки за бюджетные деньги применяемого общественного транспорта и транспорта, который производится за рубежом при условии наличия отечественных аналогов недопустимо.