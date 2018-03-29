СК проведет проверку после задержания неисправного автобуса с российскими школьниками в Германии

«Сегодня, 29 марта 2018 года, в ряде средств массовой информации появилась информация о том, что 27 марта 2018 года в Германии сотрудниками полиции при досмотре автобуса из Калининграда, перевозившего экскурсионную группу калининградских школьников, обнаружен ряд неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства невозможна», — говорится в сообщении.

По данному материалу СМИ следственными органами СК РФ по Калининградской области инициирована доследственная проверка, в ходе которой будет дана объективная правовая оценка действиям руководства туристической фирмы, организовавшей выезд школьников за границу и руководства транспортной компании, предоставившей транспорт для выезда экскурсионной группы, на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отмечается в сообщении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.