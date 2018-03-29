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СК проведет проверку после задержания неисправного автобуса с российскими школьниками в Германии
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СК проведет проверку после задержания неисправного автобуса с российскими школьниками в Германии 

Rambler News Service 1 час назад
Следователи следственного управления СК РФ по Калининградской области начали доследственную проверку по факту задержания неисправного автобуса с детьми из Калининграда по время поездки в Германию, говорится в сообщении СУ СК РФ.
«Сегодня, 29 марта 2018 года, в ряде средств массовой информации появилась информация о том, что 27 марта 2018 года в Германии сотрудниками полиции при досмотре автобуса из Калининграда, перевозившего экскурсионную группу калининградских школьников, обнаружен ряд неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства невозможна», — говорится в сообщении.
По данному материалу СМИ следственными органами СК РФ по Калининградской области инициирована доследственная проверка, в ходе которой будет дана объективная правовая оценка действиям руководства туристической фирмы, организовавшей выезд школьников за границу и руководства транспортной компании, предоставившей транспорт для выезда экскурсионной группы, на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отмечается в сообщении.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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