Володин считает распространение фейков в РФ технологией по реализации цветных революций

"Совершенно очевидно, что это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела, попытка создать напряженность и реализовать технологии цветных революций", — сказал в четверг журналистам глава нижней палаты парламента. При этом он отметил, что граждан необходимо защищать от недостоверной информации, но при этом нельзя нарушать их основные права, в том числе право на доступ к информации.

Володин напомнил о сообщениях, которые распространялись в социальных сетях о количестве пострадавших в трагедии в Кемерове , но не получили подтверждения. «Приходит понимание, что никого не обманывали, людьми манипулировали, делали это из-за рубежа», — считает председатель нижней палаты парламента.

Володин рассказал, что фейковые сообщения были в интернете и якобы от его имени. «От моего имени были сообщения, которые якобы подали от ТАСС. Здесь его [сообщение] прокрутили вокруг страны, а как только стали опровергать, моментально перебросили на территорию Украины », — сообщил политик, отметив, что украинские СМИ отнеслись к этой информации «как к настоящему заявлению и стали давать свои комментарии и оценки».

Ранее в социальных сетях стала появляться информация о том, что власти занижают официальные данные о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове и что их на самом деле якобы сотни.