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Володин считает распространение фейков в РФ технологией по реализации цветных революций
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Володин считает распространение фейков в РФ технологией по реализации цветных революций 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что распространение фейковых новостей в РФ может являться одним из способов зарубежных стран реализовать цветные революции в России.
"Совершенно очевидно, что это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела, попытка создать напряженность и реализовать технологии цветных революций", — сказал в четверг журналистам глава нижней палаты парламента. При этом он отметил, что граждан необходимо защищать от недостоверной информации, но при этом нельзя нарушать их основные права, в том числе право на доступ к информации.
Володин напомнил о сообщениях, которые распространялись в социальных сетях о количестве пострадавших в трагедии в Кемерове, но не получили подтверждения. «Приходит понимание, что никого не обманывали, людьми манипулировали, делали это из-за рубежа», — считает председатель нижней палаты парламента.
Володин рассказал, что фейковые сообщения были в интернете и якобы от его имени. «От моего имени были сообщения, которые якобы подали от ТАСС. Здесь его [сообщение] прокрутили вокруг страны, а как только стали опровергать, моментально перебросили на территорию Украины», — сообщил политик, отметив, что украинские СМИ отнеслись к этой информации «как к настоящему заявлению и стали давать свои комментарии и оценки».
Ранее в социальных сетях стала появляться информация о том, что власти занижают официальные данные о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове и что их на самом деле якобы сотни.
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