Археологи Китая обнаружили в центральной части страны участок дороги возрастом 2 тыс. лет

По словам археологов, работы осуществлялись на территории поселка Жэньдянь уезда Цюэшань на юге провинции. Участок пути длиной 252 м и шириной от 2,2 до 2,8 м растянулся с севера на юг и проходит под нынешней государственной трассой G107.

"Дорога имела прочную и надежную конструкцию: ее полотно было достаточно глубоким, — рассказал руководитель археологической группы Чжоу Жуньшань. — Для его укрепления были использованы мелкие камни, осколки кирпича, песок и глина". Он также отметил, что на раскопанном участке пути сохранились неповрежденные следы, оставленные там колесницами и повозками.

Во время проведения работ в руинах также была найдена дорога, идущая с востока на запад. По оценке специалистов, ее протяженность составляла около 1,3 км, а ширина достигала 5 м. Как сообщают археологи, пересечение двух путей проходило над рвом, что создавало необходимость строительства там переправы. «Вероятно, этот древний перекресток был оборудован мостом, сложенным из крупных камней», — добавил Чжоу Жуньшань.

По словам ученых, исследование данного участка еще не закончено и будет продолжаться в ближайшее время. Как отметил глава Хэнаньского научно-исследовательского института культурного наследия Лю Хайван, эта находка имеет большое значение для изучения дорожного строительства и особенностей транспортных систем того времени.