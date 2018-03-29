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Археологи Китая обнаружили в центральной части страны участок дороги возрастом 2 тыс. лет
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Археологи Китая обнаружили в центральной части страны участок дороги возрастом 2 тыс. лет 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
По словам археологов, работы осуществлялись на территории поселка Жэньдянь уезда Цюэшань на юге провинции. Участок пути длиной 252 м и шириной от 2,2 до 2,8 м растянулся с севера на юг и проходит под нынешней государственной трассой G107.
"Дорога имела прочную и надежную конструкцию: ее полотно было достаточно глубоким, — рассказал руководитель археологической группы Чжоу Жуньшань. — Для его укрепления были использованы мелкие камни, осколки кирпича, песок и глина". Он также отметил, что на раскопанном участке пути сохранились неповрежденные следы, оставленные там колесницами и повозками.
Во время проведения работ в руинах также была найдена дорога, идущая с востока на запад. По оценке специалистов, ее протяженность составляла около 1,3 км, а ширина достигала 5 м. Как сообщают археологи, пересечение двух путей проходило над рвом, что создавало необходимость строительства там переправы. «Вероятно, этот древний перекресток был оборудован мостом, сложенным из крупных камней», — добавил Чжоу Жуньшань.
По словам ученых, исследование данного участка еще не закончено и будет продолжаться в ближайшее время. Как отметил глава Хэнаньского научно-исследовательского института культурного наследия Лю Хайван, эта находка имеет большое значение для изучения дорожного строительства и особенностей транспортных систем того времени.
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