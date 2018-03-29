Борис Джонсон: Россия даст сдачи странам, выславшим ее дипломатов

Борис Джонсон (Boris Johnson), британский министр иностранных дел, предрек, что Россия примет ответные меры в отношении стран, которые солидарны с Британией по делу отравления российского шпиона Сергея Скрипаля , и предположил, что Москва может сорвать поставки топлива или же изрядно подпортить жизнь находящимся в Москве дипломатам и их семьям.

Превознося смелость 27 стран, которые поддержали Британию и выступили против России, он сказал, что проявление их солидарности трансформировалось в коллективное, объединившее три континента, чувство, означающее, что терпение в отношении безобразного поведения России подошло к концу.

Произнося речь на банкете лорд-мэра Лондона в его официальной резиденции, Джонсон описал ситуацию как широкомасштабную борьбу с российской диверсией, заявив, что «наступил, наконец, момент, когда мир отказался и дальше выслушивать изнуряющие потоки российской лжи, дезинформации и межконтинентального баллистического вранья».

Он продолжил: «Это касается не только британцев. Это касается всех нас. Речь идет о мире, в котором мы хотим жить. Я уверен, что эти высылки дипломатов знаменуют собой момент, когда пришло внезапное осознание: годы раздражающих действий и провокаций достигли своей критической точки, и во всем мире — на трех континентах — есть страны, которые готовы сказать: „хватит значит хватит!“

Россия, утверждает он, недооценила масштаб накопившегося недовольства и раздражения поведением Владимира Путина

В своих замечаниях, которые могут обострить дипломатическую обстановку, Джонсон также предостерег, что страны, поддержавшие Британию, „прекрасно знают, что могут столкнуться с риском реванша России. И, откровенно говоря, среди них есть страны, которые гораздо большее уязвимы перед Россией, чем мы, как в отношении расположения, так и в отношении своих энергетических нужд“.

Он добавил: „Я им весьма признателен, поскольку они знают, что сейчас дипломаты и их семьи, находящиеся в России, живут в состоянии напряжения, ведь есть вероятность, что их жизнь перевернут с ног на голову“.

С большой долей вероятности Москва расценит слова Джонсона как намерение усилить разлад между Россией и Европой. Российские политические лидеры уверяют, что подготовят ответные меры для тех государств, которые выслали российских дипломатов, но вместе с тем Россия не хочет ухудшать двусторонние отношения с некоторыми странами.

Москва продолжает настаивать, что Россия не причастна к отравлению Скрипаля, заявляя на данный момент, что, возможно, его совершили британские спецслужбы, пытаясь упрочить поддержку правительству Терезы Мэй (Theresa May), которое испытывает сложности в связи с расколом британского общества по поводу Брексита. Также она утверждает, что государства Евросоюза проявили солидарность по большей части под давлением Америки и что многие страны скрыто сигнализируют, что они не желали принимать никаких мер».

Россия также запрашивает у британских спецслужб доступ к нервно-паралитическому газу «Новичок», которым, по их утверждению, был отравлен Скрипаль и его дочь.

В заявлении МИД России сказано: «Если российской стороне не будут предоставлены убедительные доказательства обратного, будем считать, что мы имеем дело с покушением на жизнь наших сограждан в результате крупнейшей политической провокации. Подчеркиваем, что бремя доказательств в этой истории лежит именно на британской стороне».

На это Джонсон резко возразил, что Министерство иностранных дел Британии уже насчитало 24 нелепых и ложных утверждения России по делу отравления Скрипаля. Он сказал: «Это очень напоминает начало романа»Преступление и наказание" в том смысле, что мы все знаем, кто преступник. Единственный вопрос — поймают ли его или он признается сам».

Джонсон поставил отравление Скрипаля в ряд с аннексией Крыма , российским вторжением на Украину , крушением малайзийского боинга, кибератаками, попыткой государственного переворота в Черногории , сокрытием фактов применения химического оружия в Сирии , хакерскими атаками на Бундестаг и вмешательством в выборы других стран.

«На сегодняшний день безобразное и деструктивное поведение российского государства затронуло слишком много стран», — заключил он.

В речи, которая должна была пролить свет на дальнейшие меры против России или же предложить разрешение кризиса, Джонсон вместо этого сосредоточился на том, что этот инцидент подтверждает: Великобритания , которая в конце концов выйдет из ЕС, может остаться его главным игроком, сотрудничая с Евросоюзом по вопросам безопасности.

Он заявил, что этот случай весьма обнадеживает, поскольку британцы «осознали: пусть мы и выйдем из ЕС максимум через год, мы не останемся одни. И поддержка, оказанная Великобритании, отражает нашу ответную преданность друзьям, которая проявляется в сотрудничестве наших непревзойденных разведывательных служб, вооруженных сил и в наших совместных проектах развития».

Джонсон пообещал коллегам из ЕС: «Мы поддержим вас, как вы поддержали нас».

Патрик Уинтор — британский журналист, эксперт в области политики и дипломатии в журнале «Гардиан»