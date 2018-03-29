Глава Минфина ФРГ выступил против запрета на дизель 

Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Германия должна сделать все, чтобы предотвратить введение запрета на дизельные автомобили, заявил министр финансов страны, одновременно призвав города и местные власти увеличить инвестиции в зарядные станции для электромобилей.
EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN
В интервью Funke Mediengruppe глава германского Минфина Олаф Шольц выразил скептицизм по поводу того, что изменения в налогообложении, например отказ от налоговых льгот на дизель в качестве топлива, ускорят процесс перехода на использование чистой энергии. Он также отклонил призывы к правительству предложить финансовые стимулы для получения более чистых дизельных автомобилей и снижения выбросов в сильно загрязненных городах. "Задача промышленности — разработать транспортные средства, которые соответствуют существующим и будущим экологическим правилам", — отметил Шольц, добавив, что стоит сосредоточиться на том, как увеличить количество электромобилей или расширить использование общественного транспорта. Сам владеющий дизельным автомобилем Шольц добавил, что он разделяет опасения других водителей относительно ограниченного доступа в некоторые города страны в будущем, если местными властями будут введены запреты на дизель. "Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить запреты на въезд дизельных транспортных средств", — сказал министр. Вместо этого, по его словам, города и местные сообщества, стремящиеся сократить уровень вредных выбросов, должны строить больше зарядных станций для содействия использованию электрических автомобилей и автобусов, а автомобильная промышленность должна ускорить свою работу над технологиями производства чистых автомобилей.