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МС Моторс — «Лучший кузовной автосервис столицы» 2017 года
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МС Моторс — «Лучший кузовной автосервис столицы» 2017 года 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
МС Моторс, официальный дилер ŠKODA на Трамвайной 1, признан «Лучшим автосервисом столицы 2017 года»* в номинации «Лучший кузовной сервис» по итогам городского открытого конкурса, проводимого Администрацией ГО г. Уфа.
Конкурс «Лучший автосервис столицы» организуется в Уфе ежегодно. В этом году конкурс был организован в семнадцатый раз. В нем приняли участие более 300 предприятий Уфы, а также муниципальных районов республики.
Члены конкурсной комиссии отметили, что автосалон МС Моторс на Трамвайной по техническому оснащению, профессионализму и качеству оказываемых услуг по итогам конкурса является лучшим для обслуживания автомобилей марки SKODA, подтверждая высокую квалификацию на соответствие мировым стандартам.
Кузовной ремонт — дело затратное, поэтому желание сэкономить вполне понятно, тем более что предложений сделать «качественно и недорого» на рынке достаточно. Конечно, каждый сам решает, где и как потратить деньги. Официальный дилер ŠKODA приводит несколько аргументов в пользу того, чтобы обратиться на станцию официального дилера ŠKODA МС Моторс:
оригинальные детали ŠKODA идентичны используемым при сборке автомобилей, имеют максимальную надёжность и долгий срок службы;
на оригинальные детали и аксессуары предоставляется 2-летняя гарантия без ограничения пробега;
цены за услуги официального сервиса могут быть ниже, чем у неофициалов. Также в салоне МС Моторс действуют выгодные акции на техническое обслуживание;
мастера в официальном сервисе учитывают все правила, нюансы и последовательности действий, оговоренные в техническом регламенте изготовителя. Еще в официальном сервисе используется специальный дорогостоящий инструмент, которым похвастается не каждый неофициальный сервис;
высококвалифицированные специалисты, регулярно проходящие обучение.
МС Моторс — Лучший кузовной автосервис столицы 2017 года. *
Адрес: г. Уфа, ул. Трамвайная 1/5; телефон/факс: +7 (347) 226-02-22;msmotors.ru; режим работы: пн-вс с 9-00 до 21-00.
*По итогам открытого городского конкурса «Лучший автосервис столицы — 2017», организатор Администрация городского округа г. Уфа.
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