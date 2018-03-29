На содержание зданий ДВФУ на материковой части Владивостоке выделили 125 млн рублей

В списке уже нет бывшего корпуса ТГЭУ в историческом здании.

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) объявил открытый конкурс в электронной форме на оказание услуг по содержанию зданий ДВФУ, расположенных на материковой части в г. Владивостоке

Максимальная цена контракта составляет около 125,6 млн рублей. В техническое задание вошли 14 административных корпусов и 11 общежитий. При этом в списке уже нет бывшего корпуса ТГЭУ на Океанском проспекте, 19 в историческом здании. Ранее сообщалось, что оно может отойти прокуратуре Приморского края . В частности, надзорное ведомство успешно провело электронный аукцион на проектные работы по разработке научно-проектной документации для проведения работ по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, дом 19 (литер А).

Ранее в этом здании размещался Тихоокеанский государственный экономический университет, который вошел в состав Дальневосточного федерального университета.

Итоги аукциона подведут 3 мая 2018 года.