На третьем этаже ТРК «Семья» продавали значки с изображением марихуаны и эротическими надписями 

После трагедии в Кемерово пермский бизнесмен Владимир Прохоров зашел на игровую площадку в ТРК « Семья», чтобы проверить пожарную безопасность. Но обнаружил там нарушение другого характера — в павильоне с молодежной атрибутикой продавались значки, наклейки, аксессуары и одежда с изображениями наркотиков и надписями эротического характера. Владимир опубликовал возмущенный пост в Facebook. Управляющий ТРК «Семья» сообщила, что продукцию уже убрали.
Пост о киоске появился на странице экс-владельца телеканала «Рифей» Владимира Прохорова. Помимо товаров с изображением конопли и процесса ее употребления, в магазине были выставлены наклейки с надписью «Я дебил», «Я урод», «Я гей» и другими, которые мы не приводим в пример из этических соображений.
— Я никакой не ретроград и уж точно, упаси господи, не гомофоб. Но, полагаю, что права детей и их родителей были нарушены, — написал Владимир Прохоров в своем Facebook.
Информацию о киоске прокомментировала директор ООО «Управление недвижимости „ЭКС“» (управляет двумя ТРК «Семья» в Перми и в Уфе, ЦУМом, «Универсамом» и еще рядом торговых объектов) Елена Жданова.
— Арендатор нарушил условия договора и не только. Все неразрешенные товары убраны с витрины. Что дальше с ним делать — будем решать, — говорит директор ООО «Управление недвижимости „ЭКС“».
В разговоре с корреспондентом 59.ru Елена Жданова добавила, что арендатор занимает эту площадку давно, но до этого момента ничего запрещенного там не видели.
Продажа товара с изображением листьев конопли влечет административную ответственность. К такому выводу пришел президиум Верховного суда России, разъясняя судьям спорные вопросы судебной практики. Постановление по этому поводу было принято 16 сентября 2009 года. Если вы заметили в продаже вещи с изображением конопли, то необходимо подать заявление в краевой Роспотребнадзор.
В мае 2015 года Госдума рассматривала возможность уголовного наказания за использование изображения конопли. С инициативой вышла депутат Ирина Яровая. Она предлагала дополнить закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» и добавить к понятию «пропаганда наркотиков» изображения веществ и наркосодержащих растений (например, конопли), запретить упоминать их названия в СМИ, кино, книгах и в сети. Яровая предлагала ввести наказание до двух лет тюрьмы. Однако в итоге поправки так и не были приняты.