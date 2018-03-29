На третьем этаже ТРК «Семья» продавали значки с изображением марихуаны и эротическими надписями

После трагедии в Кемерово пермский бизнесмен Владимир Прохоров зашел на игровую площадку в ТРК « Семья», чтобы проверить пожарную безопасность. Но обнаружил там нарушение другого характера — в павильоне с молодежной атрибутикой продавались значки, наклейки, аксессуары и одежда с изображениями наркотиков и надписями эротического характера. Владимир опубликовал возмущенный пост в Facebook. Управляющий ТРК «Семья» сообщила, что продукцию уже убрали.

Пост о киоске появился на странице экс-владельца телеканала «Рифей» Владимира Прохорова. Помимо товаров с изображением конопли и процесса ее употребления, в магазине были выставлены наклейки с надписью «Я дебил», «Я урод», «Я гей» и другими, которые мы не приводим в пример из этических соображений.

— Я никакой не ретроград и уж точно, упаси господи, не гомофоб. Но, полагаю, что права детей и их родителей были нарушены, — написал Владимир Прохоров в своем Facebook.

— Арендатор нарушил условия договора и не только. Все неразрешенные товары убраны с витрины. Что дальше с ним делать — будем решать, — говорит директор ООО «Управление недвижимости „ЭКС“».

В разговоре с корреспондентом 59.ru Елена Жданова добавила, что арендатор занимает эту площадку давно, но до этого момента ничего запрещенного там не видели.

Продажа товара с изображением листьев конопли влечет административную ответственность. К такому выводу пришел президиум Верховного суда России , разъясняя судьям спорные вопросы судебной практики. Постановление по этому поводу было принято 16 сентября 2009 года. Если вы заметили в продаже вещи с изображением конопли, то необходимо подать заявление в краевой Роспотребнадзор