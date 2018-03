Посольство РФ отметило «хороший литературный вкус» Джонсона

Посольство Российской Федерации в Великобритании прокомментировало слова главы британского дипломатического ведомства Бориса Джонсона , который провел параллели между «делом Скрипаля» и романом Федора Достоевского «Преступление и наказание».

«Борис Джонсон сравнил дело Скрипаля с «Преступлением и наказанием»: хороший литературный вкус, но у Раскольникова был мотив и у Порфирия Петровича были улики, а не пять слайдов PowerPoint от посольства Великобритании», — говорится в Twitter российской дипмиссии.. @BorisJohnson compared Skripal case with Crime and Punishment: good taste in books, but Raskolnikov did have a motive, and Porfiry Petrovich had evidence, not five PowerPoint slides from UK Embassy. pic.twitter.com/jNtb7MrSm9

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 марта 2018 г.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ходе своего выступления выступил с заявлением, что Россия ведет себя в «деле Скрипаля » как герой романа Достоевского Родион Раскольников.

«Это как начало «Преступления и наказания» в том смысле, что мы все знаем, кто — преступник, и единственный вопрос состоит в том, признается ли он сам или его поймают», — сказал Джонсон.

Глава британского МИДа уверен, что российские власти недооценили международную реакцию на инцидент в английском Солсбери.

22 марта на брифинге в посольстве Великобритании в Москве представителям иностранных государств была показана презентация по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Именно после этого брифинга десятки стран приняли решение о высылке российских дипломатических работников.

Презентация из шести слайдов была направлена на то, чтобы представить «убедительные доказательства» вины Российской Федерации в отравлении Скрипалей.