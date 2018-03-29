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Блогер Денис Жабкин о повышении цен на проезд
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Блогер Денис Жабкин о повышении цен на проезд 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Что касается презентованного сегодня повышения тарифов, то регулируемые они остались лишь у электротранспорта.
Поэтому увеличить депутаты их могут только для трамваев и троллейбусов. Автобусы переведены на нерегулируемые тарифы. Это даёт право повышать проезд перевозчикам когда и на столько, на сколько они захотят.
Но они должны уведомить об этом пассажиров за полгода. Странно было бы сейчас делать стоимость проезда на трамваях на 7 рублей дороже автобусов.
Введение общего электронного билета, о котором сегодня говорится, все равно должно уравновесить цены на разные виды транспорта. Ну и до 25-27 рублей проезд вряд ли будут сейчас поднимать.
Пугают, как обычно, чтобы потом повысить проезд до 20-22 рублей и сказать, «какие мы молодцы, что не до 25. У нас самый дешёвый проезд в России».
Будем следить за ситуацией…
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