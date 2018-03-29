Название «Мста-С» стало брендом

Уралвагонзавод впервые получил свидетельство о госрегистрации товарного знака.

Федеральный институт промышленной собственности выдал корпорации «Уралвагонзавод» свидетельство о государственной регистрации товарного знака на 152-мм самоходку 2С19 «Мста-С», сообщил портал УВЗ.

«Имя гаубицы на фоне стилизованной звезды символизирующей Вооруженные Силы России станет не только персональным брендом, но и знаком качества уральской корпорации», — пояснили в компании.

Регистрация товарного знака «Мста-С» — это «работа на опережение» из-за прецедентов с регистраций других названий техники Уралвагонзавода сторонними организациями. Например, название «Танк Т-72» с некоторых пор принадлежит итальянскому издательству De Agostini Publishing S. p. A., и руководство УВЗ пока не может вернуть права на него.

Сейчас в Федеральный институт промышленной собственности помимо «Мста-С» направлены заявки на регистрацию брендов «Акация», «Тюльпан» и «Гиацинт».