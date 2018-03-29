Новости нашей газеты 29 марта 1976 года — 42 года назад

Продолжаем регулярную рубрику, приуроченную к 95-летию издания.

Ларчик с товарами

Сегодня завершена реконструкция первого этажа дома №16 на Петровке, где вскоре откроется необычный магазин

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры — «Русские узоры».

Будут продаваться ювелирные изделия и сувениры,

разнообразные поделки из керамики, дерева, кости, эстампы, чеканка и т. п.

В оформлении интерьеров

стремились сохранить традиции древнерусского творчества.

на фоне стен из белого известняка — резные деревянные карнизы, декоративные фонари из бронзы с латунью. В них вкраплены цветные стекла.

Компьютерное эхо Испытания уникального электронного комплекса успешно завершены сегодня на заводе «Нефтеприбор». Чтобы «заглянуть» в недра земли, геофизики взрывают небольшой заряд. А затем с помощью электронно-вычислительной машины (ЭВМ) расшифровывают «эхо», которое рассказывает о структуре различных пород. Процесс, однако, требует большого труда программистов

Новый комплекс — сейсмический преобразователь — сам, без помощи человека выполняет сложную операцию.

Причем в сотни раз быстрее.

Экономический эффект от внедрения новой машины — 250 тысяч руб лей в год.

Оранжевая лесенка

В институте «Метрогипротранс» сегодня началась разработка рабочих чертежей комплекса станции метро «Шаболовская».

В 1962 году метростроевцы сдали в эксплуатацию Калужский радиус метрополитена от Октябрьской площади до Новых Черемушек. Тогда же были сооружены чугунные залы станции «Шаболовская», построены широкие проходы между средним пассажирским и путевыми тоннелями. Однако не была пройдена наклонная труба для эскалаторов.

В нынешней пятилетке будет завершено сооружение «Шаболовской».

Вестибюль

вырастет на углу улиц Академика Петровского (бывший Выставочный переулок) и Шаболовки.

Завершить комплекс намечено в 1980 году.

Восток садится за парту

Строительство школьного комплекса закончено сегодня в Вешняках-Владычине. Это первое учебное заведение, вводимое в эксплуатацию Главмосстроем в нынешнем году.

В нынешнем году в Москве будет возведено 20 учебных комплексов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Забытый номер воссоединил семью

Колонка обозревателя «ВМ» Дарьи Головчанской

В моей семье «Вечерку» с завидной регулярностью покупала бабушка. Прочитывала ее от корки до корки, как будто что-то искала. Когда я подросла, узнала — она искала своих. Свои — это родные, близкие, друзья, о которых бабушка хотела найти новости в газете. Правда, нашла всего один раз…

Новостью, которая дала толчок такому вниманию к газете, стало сообщение о разводе бабушкиного двоюродного брата. Семья после переезда из деревни в столицу потеряла его из виду — времена были тяжелые, деревню покидали почти в спешке, а в большом городе каждый пытался устроиться кто как мог. Бабушка с дедушкой оказались на химзаводе в Перове, а ее брат устроился электриком на автомобильном.

— Потом была война, с которой вернулись не все, — рассказывала бабушка. — В общем, после нее Иван и пропал. Письма перестали приходить в 1944-м. Что с ним и где он, мы не знали. Думали, погиб.

Как-то в электричке она нашла номер «Вечерки», забытый кем-то из пассажиров. Чтобы не скучать, начала читать. И дойдя до последней страницы, где печатались объявления о разводе, наткнулась на знакомую фамилию.

— Я точно знала, что это не может быть однофамилец, чувствовала, — вспоминала бабушка.

На следующий же день был разработан и осуществлен план по поиску пропавшего. Обратились в газету, повезло: сотрудники редакции вошли в положение и достали адрес Ивана.

Встреча была и радостной, и горькой одновременно. Война не пощадила брата — он вернулся с войны, потеряв руку, трудно адаптировался к жизни. Жена, с которой они расписались перед отправкой на фронт, так и не смогла смириться с этим. Вот и развелись.

— Нет худа без добра, — назидательно говорила бабушка. — Если бы не то объявление, мы бы так и не нашлись.

А Иван потом встал на ноги, семья помогла. Работал в сапожной мастерской, мы все к нему ходили обувь ремонтировать.