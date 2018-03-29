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Новости нашей газеты 29 марта 1976 года — 42 года назад
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Новости нашей газеты 29 марта 1976 года — 42 года назад 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Продолжаем регулярную рубрику, приуроченную к 95-летию издания.
Ларчик с товарами
Сегодня завершена реконструкция первого этажа дома №16 на Петровке, где вскоре откроется необычный магазин
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры — «Русские узоры».
Будут продаваться ювелирные изделия и сувениры,
разнообразные поделки из керамики, дерева, кости, эстампы, чеканка и т. п.
В оформлении интерьеров
стремились сохранить традиции древнерусского творчества.
на фоне стен из белого известняка — резные деревянные карнизы, декоративные фонари из бронзы с латунью. В них вкраплены цветные стекла.
Компьютерное эхо  Испытания уникального электронного комплекса успешно завершены сегодня на заводе «Нефтеприбор». Чтобы «заглянуть» в недра земли, геофизики взрывают небольшой заряд. А затем с помощью электронно-вычислительной машины (ЭВМ) расшифровывают «эхо», которое рассказывает о структуре различных пород. Процесс, однако, требует большого труда программистов
Новый комплекс — сейсмический преобразователь — сам, без помощи человека выполняет сложную операцию.
Причем в сотни раз быстрее.
Экономический эффект от внедрения новой машины — 250 тысяч руб лей в год.
Оранжевая лесенка
В институте «Метрогипротранс» сегодня началась разработка рабочих чертежей комплекса станции метро «Шаболовская».
В 1962 году метростроевцы сдали в эксплуатацию Калужский радиус метрополитена от Октябрьской площади до Новых Черемушек. Тогда же были сооружены чугунные залы станции «Шаболовская», построены широкие проходы между средним пассажирским и путевыми тоннелями. Однако не была пройдена наклонная труба для эскалаторов.
В нынешней пятилетке будет завершено сооружение «Шаболовской».
Вестибюль
вырастет на углу улиц Академика Петровского (бывший Выставочный переулок) и Шаболовки.
Завершить комплекс намечено в 1980 году.
Восток садится за парту
Строительство школьного комплекса закончено сегодня в Вешняках-Владычине. Это первое учебное заведение, вводимое в эксплуатацию Главмосстроем в нынешнем году.
В нынешнем году в Москве будет возведено 20 учебных комплексов.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Забытый номер воссоединил семью
Колонка обозревателя «ВМ» Дарьи Головчанской
В моей семье «Вечерку» с завидной регулярностью покупала бабушка. Прочитывала ее от корки до корки, как будто что-то искала. Когда я подросла, узнала — она искала своих. Свои — это родные, близкие, друзья, о которых бабушка хотела найти новости в газете. Правда, нашла всего один раз…
Новостью, которая дала толчок такому вниманию к газете, стало сообщение о разводе бабушкиного двоюродного брата. Семья после переезда из деревни в столицу потеряла его из виду — времена были тяжелые, деревню покидали почти в спешке, а в большом городе каждый пытался устроиться кто как мог. Бабушка с дедушкой оказались на химзаводе в Перове, а ее брат устроился электриком на автомобильном.
— Потом была война, с которой вернулись не все, — рассказывала бабушка. — В общем, после нее Иван и пропал. Письма перестали приходить в 1944-м. Что с ним и где он, мы не знали. Думали, погиб.
Как-то в электричке она нашла номер «Вечерки», забытый кем-то из пассажиров. Чтобы не скучать, начала читать. И дойдя до последней страницы, где печатались объявления о разводе, наткнулась на знакомую фамилию.
— Я точно знала, что это не может быть однофамилец, чувствовала, — вспоминала бабушка.
На следующий же день был разработан и осуществлен план по поиску пропавшего. Обратились в газету, повезло: сотрудники редакции вошли в положение и достали адрес Ивана.
Встреча была и радостной, и горькой одновременно. Война не пощадила брата — он вернулся с войны, потеряв руку, трудно адаптировался к жизни. Жена, с которой они расписались перед отправкой на фронт, так и не смогла смириться с этим. Вот и развелись.
— Нет худа без добра, — назидательно говорила бабушка. — Если бы не то объявление, мы бы так и не нашлись.
А Иван потом встал на ноги, семья помогла. Работал в сапожной мастерской, мы все к нему ходили обувь ремонтировать.
Вечерняя Москва: последние новости
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