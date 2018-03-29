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Лауреатами городской научно-практической конференции «СОПОТ» стали школьники из Богородского
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Лауреатами городской научно-практической конференции «СОПОТ» стали школьники из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В технологическом колледже №21 состоялась XI городская научно-практическая конференция «Создаем. Обсуждаем. Проектируем. Обобщаем. Творим».
На прошлой неделе в конференции приняли участие обучающиеся образовательных комплексов города Москвы. XI городская научно-практическая конференция «СОПОТ» прошла в ТК-21 при поддержке управ районов Метрогородок, Измайлово и Богородское, Муниципального фонда поддержки малого и среднего бизнеса, Территориального объединения работодателей и промышленников в ВАО.
Всего на конференцию было представлено более 50 проектов, из которых 48 были допущены для очной защиты и представлены в семи секциях.
В итоге школьники из Богородского получили следующие награды фестиваля:
— Григорьева Мария (школа №386) с работой «Слёзы. Почему мы плачем?» стала лауреатом 2-й степени;
— Курков Семен (Школа общего образования ТК-21) с работой «Пить или не пить? Вот в чем вопрос…» стал лауреатом 3-й степени;
— Коллективная работа Сергеевой Дарьи, Духанина Ивана, Ручкиной Дарьи, Ушакова Александра «Жадность до добра не доведет» стала лауреатом фестиваля.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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