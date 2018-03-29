Лауреатами городской научно-практической конференции «СОПОТ» стали школьники из Богородского

В технологическом колледже №21 состоялась XI городская научно-практическая конференция «Создаем. Обсуждаем. Проектируем. Обобщаем. Творим».

На прошлой неделе в конференции приняли участие обучающиеся образовательных комплексов города Москвы . XI городская научно-практическая конференция «СОПОТ» прошла в ТК-21 при поддержке управ районов Метрогородок, Измайлово и Богородское , Муниципального фонда поддержки малого и среднего бизнеса, Территориального объединения работодателей и промышленников в ВАО.

Всего на конференцию было представлено более 50 проектов, из которых 48 были допущены для очной защиты и представлены в семи секциях.

В итоге школьники из Богородского получили следующие награды фестиваля:

— Григорьева Мария (школа №386) с работой «Слёзы. Почему мы плачем?» стала лауреатом 2-й степени;

— Курков Семен (Школа общего образования ТК-21) с работой «Пить или не пить? Вот в чем вопрос…» стал лауреатом 3-й степени;