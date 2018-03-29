Итоги проверки: из 17 торговых центров только один соответствует требованиям, 8 центров рекомендовано закрыть

Из проверенных 17 центров только один соответствует всем требованиям, 8 находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщил портал bnkirov.ru.

Центрам рекомендовано закрыться и исправить все недочеты, сказал главный пожарный инспектор Кирова Артем Гаряев.

По его словам, всем требованиям соответствует только «Леруа Мерлен». Он добавил, что за последние два дня от руководителей торговых центров «поступило столько звонков, сколько за последние годы не поступало».

Они спрашивают, что у них будут проверять, к чему готовится бизнесу, сообщает журналист «БН» из зала, где проходит совещание.

Фото (тематическое) — 2gis.com