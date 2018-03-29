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Итоги проверки: из 17 торговых центров только один соответствует требованиям, 8 центров рекомендовано закрыть
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Итоги проверки: из 17 торговых центров только один соответствует требованиям, 8 центров рекомендовано закрыть 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кирове за вчерашний день проверили 17 торговых центров, об этом стало известно на экстренном совещании Вятской ТПП и ГУ МЧС по Кировской области на тему: «О неотложных мерах противопожарной защиты ТРЦ в связи с событиями в Кемерово».
Из проверенных 17 центров только один соответствует всем требованиям, 8 находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщил портал bnkirov.ru.
Центрам рекомендовано закрыться и исправить все недочеты, сказал главный пожарный инспектор Кирова Артем Гаряев.
По его словам, всем требованиям соответствует только «Леруа Мерлен». Он добавил, что за последние два дня от руководителей торговых центров «поступило столько звонков, сколько за последние годы не поступало».
Они спрашивают, что у них будут проверять, к чему готовится бизнесу, сообщает журналист «БН» из зала, где проходит совещание.
Фото (тематическое) — 2gis.com
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 Ещё 2 источника 
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