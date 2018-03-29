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Школьники из 23 регионов России обсудили проблемы общественного развития
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Школьники из 23 регионов России обсудили проблемы общественного развития 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
27 марта стартовала деловая программа Слёта детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребёнка в Центральном федеральном округе, который проходит в Московской области на базе Образовательного центра «Команда».
Событие собрало 24 делегации, представляющих 23 региона, среди которых, помимо субъектов ЦФО, также Республика Татарстан, Кировская область, Республика Крым, города федерального значения Севастополь и Санкт-Петербург.
Утро началось с торжественного открытия слёта и минуты молчания в память о жертвах масштабного пожара в Кемерове.
Участники еловая программа слёта в течение трёх дней обсуждают важные вопросы, затрагивающие интересы детей в России, и вносят свои предложения в дорожную карту реализации положений Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
В ходе встречи речь зашла в частности о безопасности в Интернете и о том, как бороться с мошенничеством в сети. «Важно повышать цифровую грамотность населения. Со стороны власти сегодня видно движение вперёд и желание решать эти проблемы», — отметил Константин Лаборатории Касперского» Константином Игнатьевым. «Помните: обо всех случаях краж и мошенничества сегодня нужно писать заявления в полицию», — посоветовал эксперт, — «И неважно, чем закончится это дело. Важен объём накопленных случаев. Правоохранительные органы постепенно входят в курс происходящего и отрабатывают сценарии реагирования на новые угрозы».
Затронули участники и вопросы семейной политики, образовательных программ, аттестации и форме проведения экзамена, проблему нехватки молодых педагогов и падения престижа профессии учителя.
На площадке «Пути становления гражданского общества» обсудили развитие «Российского движения школьников», ребятам было рассказано о программах и новых возможностях, которые даёт движение для школьников всей страны.
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