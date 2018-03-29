Школьники из 23 регионов России обсудили проблемы общественного развития

27 марта стартовала деловая программа Слёта детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребёнка в Центральном федеральном округе, который проходит в Московской области на базе Образовательного центра «Команда».

Утро началось с торжественного открытия слёта и минуты молчания в память о жертвах масштабного пожара в Кемерове

Участники еловая программа слёта в течение трёх дней обсуждают важные вопросы, затрагивающие интересы детей в России , и вносят свои предложения в дорожную карту реализации положений Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».

В ходе встречи речь зашла в частности о безопасности в Интернете и о том, как бороться с мошенничеством в сети. «Важно повышать цифровую грамотность населения. Со стороны власти сегодня видно движение вперёд и желание решать эти проблемы», — отметил Константин Лаборатории Касперского Константином Игнатьевым . «Помните: обо всех случаях краж и мошенничества сегодня нужно писать заявления в полицию», — посоветовал эксперт, — «И неважно, чем закончится это дело. Важен объём накопленных случаев. Правоохранительные органы постепенно входят в курс происходящего и отрабатывают сценарии реагирования на новые угрозы».

Затронули участники и вопросы семейной политики, образовательных программ, аттестации и форме проведения экзамена, проблему нехватки молодых педагогов и падения престижа профессии учителя.

На площадке «Пути становления гражданского общества» обсудили развитие «Российского движения школьников», ребятам было рассказано о программах и новых возможностях, которые даёт движение для школьников всей страны.