Цейлом — священная гора в Ингушетии

Давным-давно эта гора служила надежной естественной стеной, защищавшей ингушей от набегов беспощадных кочевников, которых немало на своем веку повидал седой Кавказ. Неудивительно, что в древности для местного населения она была священной. Говорят, на склонах Цейлома обитали необычные звери и духи, жили мифические полубоги и великаны. Сейчас там встречаются только туристы и чабаны. А старожилам и гидам только и остается пересказывать старые легенды.

Пристанище громовержца

Согласно преданиям, на горе обитал могучий громовержец Сели (аналог греческого Зевса). Старцы говорят, когда склоны горы не закрыты тучами, значит, местный громовержец спит и непогоды не будет.

У Сели был огромный меч, который разрубал злых духов. Когда он сражался с ними, в горах гремел гром и сверкала молния. Если грозному воину кто-то особо приглянулся, он выражал симпатию нетривиальным способом — убивал этого человека. По крайней мере так считали жители окрестных сел. Они же стали во время засухи выносить тела убитых молнией из склепов, чтобы Сели омыл их кости дождем. И на горе появились часовни с именами тех, кто погиб от молний.

Когда местные жители видели у Цейлома парящего орла, они молились ему как божеству, потому что Сели любил для разнообразия удариться оземь и обернуться птицей.

На Цейломе громовержец жил с дочерью Сатой. Она была большой искусницей. За одну ночь могла соткать ткань и сшить одежду для шестидесяти всадников. Говорят, она дала женщинам нитки, иголку, наперстки и ножницы. Сели же дал людям саблю, кинжал и ружье.

Коварство и любовь

Зубчатые очертания горы считаются заслугой нарта Сеска Солсы, который порубил гору в порыве ярости. Он жил вместе со своей дочерью высоко-высоко — в пещере у отвесной скалы. Много молодых джигитов сватались к его красавице дочери, но все неизменно получали отказ. Отец выбирал, выжидал самого достойного и богатого претендента.

Такой расклад не устроил одного юношу, и он проявил смекалку — угостил отца любимой бульоном с дурманом. И пока Сеска Солса спал, его дочери обрезали волосы и вытащили ее из пещеры. Коварный парень связал нарта косами девушки и задвинул вход в пещеру большой плитой.

Когда отец проснулся, он почувствовал невыносимую боль — волосы впивались ему в кожу. На помощь Сеску Солсе прилетели птицы. Сокол приносил ему на обед печень, голубь — воду, а мышь прогрызала постепенно его путы. Наконец, нарт был свободен.

Расправив богатырские плечи, Сеска Солса обнаружил, что его любимицу похитили. В безумной ярости он принялся рубить стальным мечом скалистую вершину Цейлома, чуть не ставшую ему могилой. Затем, оседлав коня, бросился в погоню за похитителями.

Уверенные в успехе своего дела, преступники совершенно не торопились. Нагнав обидчиков, нарт жестоко расправился с ними и вернул свою дочь в жилище.

С тех пор вершина Цейлома превратилась в ряды острых и высоких утесов, оставшихся от меча Сеска Солсы. Каждый погожий день в лучах восходящего и заходящего солнца они окрашиваются в кроваво-красный цвет и напоминают об этой легенде.

Царь горы

Много лет тому назад на горе пас своих овец сильный и добрый богатырь Калой-Кант. Животных на ночь он загонял в пещеру и задвигал вход огромной каменной плитой.

За Цейломом поселился богатый и сильный иноземный князь, и ему поведали, что есть человек сильнее его, по имени Калой-Кант. Богачу донесли, что три камня, которые Калой-Кант положил друг на друга, никто не сможет сбросить, а уж отодвинуть плиту, которой богатырь закрывает своих овец, — и подавно.

Конечно же, князю тут же захотелось доказать, что он на горе самый сильный. Однако из трех камей, сложенных Калой-Кантом, он не смог сдвинуть и меньший. Не поддалась и плита у пещеры — ни ему, ни шестьдесяти всадникам, кого князь привел на помощь.

Из-за злобы и зависти князь решил убить богатыря, но только в равном бою Калой-Канта было не одолеть. Поэтому недоброжелатель схитрил — привез на Цейлом свою сестру, девушку невиданной красоты, и сказал ей притвориться, будто она упала со скалы. Красавица легла на тропу и затаилась.

Калой нашел ее, лежащую без памяти, и отнес к себе домой. За три дня девушка совсем «оправилась», и Калой-Кант предложил ей выбор: уезжать домой или стать его женой. Конечно, она согласилась выйти замуж.

Счастье расслабило новоиспеченного мужа, и он перестал тщательно задвигать камень у входа в пещеру. В образовавшуюся щель сумел пройти князь со своей дружиной. Они связали Калоя буйволиными ремнями, зарезали его говорящего человеческим языком козла и съели. А потом выкололи силачу глаза и забрали свою девушку.

Калой лежал слепой, связанный, готовый умереть. Вдруг с ним заговорила козлиная голова — велела взять кость от ноги и сделать дудочку.

Калой мизинцем проткнул в кости дырочки и заиграл на ней жалобную мелодию. Звук услышала далеко в ауле жена брата Калоя и, чувствую беду, сообщила о своих тревогах мужчинам. Братья пришли на помощь Калою, развязали его и кинулись вслед за князем.