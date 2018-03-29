В 2018 году поблизости от Дмитровского начнется прокладка 500-метрового коллектора 

Труба пройдет вдоль реки Бусинки к кварталу в районе владения 14 по Базовской улице. Об этом сообщается на официальном портале Стройкомплекса Москвы.
«Водосточный коллектор длиной почти 500 метров построят вдоль открытого русла реки Бусинки. Трасса водосточного коллектора пройдет в основном по промышленно-складским зонам, территории Октябрьской железной дороги», — говорится в материале на сайте.
В нем также уточняется, что коллектор построят закрытым способом с помощью тоннелепроходческого щита.
В данный момент ведутся проектные работы. Водосточный коллектор будет создан на средства городского бюджета. (мю)