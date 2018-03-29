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Юные жители Сокола прокатились на «лунных велосипедах»
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Юные жители Сокола прокатились на «лунных велосипедах» 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Ученики школы №1348 района Сокол посетили Московский планетарий. Дети покатались на «лунном велосипеде», приняли участие в гонках на шариках и других интересных мероприятиях.
— Ребята посмотрели увлекательный фильм о великих вулканах под самым куполом Планетария, — сообщил представитель школы. — Кто был в планетарии, согласится: созерцать прямо перед собой глубины Вселенной, ощущая себя космонавтом, вышедшим в открытый космос, — это классно!
Ребята признавались, что яркие картинки космических красот надолго сохранятся в памяти. (ео)
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