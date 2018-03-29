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Скачки на приз президента РФ пройдут 10 июня в Москве
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Скачки на приз президента РФ пройдут 10 июня в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился провести скачки на приз главы государства 10 июня в Москве.
Как говорится в распоряжении президента, опубликованном на официальном портале правовой информации, скачки на лошадях чистокровной верховой породы пройдут на Московском ипподроме. Президент поручил своей администрации и правительству РФ обеспечить «согласование и координацию мероприятий по подготовке и проведению скачек», а также «освещение скачек в средствах массовой информации».
Проведение скачек на приз президента РФ стало традицией: первые такие соревнования прошли в 2004 году и с тех пор устраиваются ежегодно.
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