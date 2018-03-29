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Сотрудники ярославских предприятий могут бесплатно пройти обучение по вопросам экспортной деятельности
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Сотрудники ярославских предприятий могут бесплатно пройти обучение по вопросам экспортной деятельности 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Как, учитывая особенности различных наций, эффективно провести бизнес-переговоры, узнали участники семинара по деловой коммуникации. Тренинг состоялся 29 марта. Участие в нем приняли представители одиннадцати предприятий Ярославской области.
— Мы уже второй год совместно с Правительством региона реализуем цикл семинаров школы экспорта Российского экспортного центра, — рассказала генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. — Тренинги пользуются популярностью среди экспортеров: приходят не только сотрудники наших постоянных клиентов, но и представители компаний, которые до этого момента еще не обращались к нам за поддержкой. Рады предоставить возможность предприятиям области получить необходимые знания для налаживания крепких и постоянных связей с зарубежными партнерами.
Экспертом-лектором семинара выступил доктор филологических наук, проректор по управлению знаниями, заведующий кафедрой массовых коммуникаций Международной академии бизнеса и новых технологий Валентин Степанов. Он рассказал об основных инструментах начала крепких экспортных отношений: это грамотный телефонный диалог, правильная подготовка делового письма, безошибочное поведение при личных встречах с деловыми партнерами из разных стран.
— Семинар превзошел все ожидания, — поделился впечатлениями индивидуальный предприниматель Евгений Никонов. — Услышал много новой и полезной информации по коммуникации с потенциальными партнерами. Уже на семинаре начал анализировать свое поведение во время недавнего участия в выставке «Spielwarenmesse» в Германии, на которой побывал с помощью РЭЦ.
Напомним, один сотрудник предприятия малого и среднего бизнеса Ярославской области может обучаться в региональном Центре экспорта бесплатно. По результатам итогового тестирования каждому участнику вручается сертификат Российского экспортного центра.
Следующий семинар — он будет посвящен правовым аспектам экспорта — запланирован на апрель. Всего в этом году пройдет 11 курсов, подробнее со списком тем можно ознакомиться на сайте Центра экспорта: https://exportcenter76.ru/meropriyatiya/.
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