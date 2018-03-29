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«Свердловэнерго» направили более 2,5 миллиона на повышение качества электроснабжения
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«Свердловэнерго» направили более 2,5 миллиона на повышение качества электроснабжения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Энергетики Восточных электрических сетей завершили ряд технических мероприятий по повышению качества электроснабжения потребителей населенных пунктов Рудянское городского округа Сухой Лог и Часовая Каменского городского округа.
В селе Рудянском специалисты энергокомпании реконструировали несколько сотен метров линии электропередачи 0,4 кВ по улице Советская, а также ввели в эксплуатацию новый участок распредсети такой же протяженности. Выполненные работы позволили оптимально перераспределить нагрузки между двумя трансформаторными подстанциями и повысить качество электроснабжения жителей до нормативных значений. Также энергетики выполнили переустройство сети освещения на вновь введенных участках. Всего модернизировано около двух десятков объектов уличного освещения.
В деревне Часовой специалисты «Свердловэнерго» установили новую комплектную трансформаторную подстанцию с мощностью силового трансформатора 160 кВА, а также выполнили реконструкцию воздушной линии 0,4 кВ, протяженностью 0,3 км с заменой опор и провода.
На проведение мероприятий по повышению качества электроснабжения потребителей в населенных пунктах Рудянское и Часовая ОАО «МРСК Урала» направило более 2,5 миллионов рублей.
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