«Свердловэнерго» направили более 2,5 миллиона на повышение качества электроснабжения

Энергетики Восточных электрических сетей завершили ряд технических мероприятий по повышению качества электроснабжения потребителей населенных пунктов Рудянское городского округа Сухой Лог и Часовая Каменского городского округа.

В селе Рудянском специалисты энергокомпании реконструировали несколько сотен метров линии электропередачи 0,4 кВ по улице Советская, а также ввели в эксплуатацию новый участок распредсети такой же протяженности. Выполненные работы позволили оптимально перераспределить нагрузки между двумя трансформаторными подстанциями и повысить качество электроснабжения жителей до нормативных значений. Также энергетики выполнили переустройство сети освещения на вновь введенных участках. Всего модернизировано около двух десятков объектов уличного освещения.

В деревне Часовой специалисты «Свердловэнерго» установили новую комплектную трансформаторную подстанцию с мощностью силового трансформатора 160 кВА, а также выполнили реконструкцию воздушной линии 0,4 кВ, протяженностью 0,3 км с заменой опор и провода.