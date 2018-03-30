Конкурс для информационных волонтеров «Узнай Россию» продолжает прием работ

Татарстан. В рамках проекта волонтеры всего мира на разных языках размещают в «Википедии» статьи о достопримечательностях России и выдающихся русскоязычных гражданах. Принять участие в конкурсе можно до 15 июля 2018 года, разместив изображения и статьи о туристических объектах Москвы, Санкт-Петербурга , Ростовской, Калининградской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской областей, Краснодарского края , а также республик Мордовия

"Волонтеры активно включились в просветительский проект для популяризации достопримечательностей регионов ЧМ-2018. Всего за 10 дней конкурса создано более 250 текстовых материалов, размещено свыше 1400 свободных изображений. Надеюсь, что участниками конкурса станут школьники и студенты вузов, расположенных в городах — организаторах ЧМ-2018", — отметил Леонид Шафиров.