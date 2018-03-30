Конкурс для информационных волонтеров «Узнай Россию» продолжает прием работ 

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров на форуме «Сообщество» призвал всех желающих стать информационными волонтерами чемпионата мира по футболу, приняв участие в конкурсе «Узнай Россию. Города и регионы ЧМ по футболу — 2018», сообщается на сайте ОП РФ.
В рамках проекта волонтеры всего мира на разных языках размещают в «Википедии» статьи о достопримечательностях России и выдающихся русскоязычных гражданах. Принять участие в конкурсе можно до 15 июля 2018 года, разместив изображения и статьи о туристических объектах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Калининградской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской областей, Краснодарского края, а также республик Мордовия и Татарстан.
"Волонтеры активно включились в просветительский проект для популяризации достопримечательностей регионов ЧМ-2018. Всего за 10 дней конкурса создано более 250 текстовых материалов, размещено свыше 1400 свободных изображений. Надеюсь, что участниками конкурса станут школьники и студенты вузов, расположенных в городах — организаторах ЧМ-2018", — отметил Леонид Шафиров.
В конкурсе четыре основные номинации: «Статьи на русском языке», «Статьи на других официальных языках ООН», «Статьи на прочих языках мира» и «Свободные изображения». Кроме того, учреждены три дополнительные номинации: для волонтеров-конкурсантов, впервые ставших авторами «Википедии», для авторов статей свободного путеводителя «Викигид» и номинация Rostov Region, в которой будут приниматься новые статьи о достопримечательностях Ростовской области на всех языках ООН, кроме русского.