Член ОП РФ Леонид Шафиров призвал всех желающих стать информационными волонтерами ЧМ-2018

На конкурс принимаются статьи обо всем, что может представлять интерес для гостей страны и регионов. Это — памятники музеи и галереи, природные и археологические объекты, места исторических событий и другое.

В конкурсе четыре основных номинации: статьи на русском языке, на других официальных языках ООН , на прочих языках мира и свободные изображения. Также есть три дополнительные номинации: для волонтеров-конкурсантов, впервые ставших авторами Википедии, для авторов статей свободного путеводителя «Викигид» и номинация Rostov Region, в которой будут приниматься новые статьи о достопримечательностях Ростовской области на всех языках ООН, кроме русского.

По словам члена ОП, волонтеры Википедии активно включились в просветительский проект для популяризации достопримечательностей регионов ЧМ-2018. Всего за десять дней конкурса было создано более 250 текстовых материалов, размещено свыше 1400 свободных изображений.

«Надеюсь, что участниками конкурса станут школьники и студенты вузов, расположенных в городах — участниках ЧМ-2018, тогда количество новых изображений достопримечательностей этих регионов и статей о них будет исчисляться десятками тысяч. Это позволит гостям регионов ЧМ-2018, в том числе иностранным, составить свои туристические маршруты, а волонтерам — стать причастными к событию мирового масштаба, которое будет проходить в нашей стране», — сказал Шафиров