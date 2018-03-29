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Член ОП РФ Леонид Шафиров призвал всех желающих стать информационными волонтерами ЧМ-2018
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Член ОП РФ Леонид Шафиров призвал всех желающих стать информационными волонтерами ЧМ-2018 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Принять участие в марафоне можно до 15 июля нынешнего года, разместив изображения и статьи о туристических объектах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Калининградской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской областей, Краснодарского края, Республик Мордовия и Татарстан в Википедии, сообщает пресс-служба ОП РФ.
На конкурс принимаются статьи обо всем, что может представлять интерес для гостей страны и регионов. Это — памятники музеи и галереи, природные и археологические объекты, места исторических событий и другое.
В конкурсе четыре основных номинации: статьи на русском языке, на других официальных языках ООН, на прочих языках мира и свободные изображения. Также есть три дополнительные номинации: для волонтеров-конкурсантов, впервые ставших авторами Википедии, для авторов статей свободного путеводителя «Викигид» и номинация Rostov Region, в которой будут приниматься новые статьи о достопримечательностях Ростовской области на всех языках ООН, кроме русского.
По словам члена ОП, волонтеры Википедии активно включились в просветительский проект для популяризации достопримечательностей регионов ЧМ-2018. Всего за десять дней конкурса было создано более 250 текстовых материалов, размещено свыше 1400 свободных изображений.
«Надеюсь, что участниками конкурса станут школьники и студенты вузов, расположенных в городах — участниках ЧМ-2018, тогда количество новых изображений достопримечательностей этих регионов и статей о них будет исчисляться десятками тысяч. Это позволит гостям регионов ЧМ-2018, в том числе иностранным, составить свои туристические маршруты, а волонтерам — стать причастными к событию мирового масштаба, которое будет проходить в нашей стране», — сказал Шафиров.
«ФедералПресс» напоминает, что на форуме «Сообщество» обсудили основные проблемы и успехи в борьбе с онкозаболеваниями в России.
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