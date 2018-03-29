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Два журналиста «ФедералПресс» стали лауреатами конкурса югорского парламента
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Два журналиста «ФедералПресс» стали лауреатами конкурса югорского парламента 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Отметим, победителем конкурса в этом году стала главный редактор ИА «Мангазея» Екатерина Беспрозванных: вице-спикер думы округа Александр Сальников вручил ей главную премию в размере 95 тыс. рублей. Второе место, как и в прошлом году, разделили между собой два автора: корреспондент парламентской газеты «Тюменские известия» Андрей Фатеев, на протяжении многих лет освещающий деятельность законодательных собраний регионов «тюменской матрешки», и заместитель генерального директора национальной газеты «Луима Сэрипос» (манс. «Северная заря») Галина Кондина.
Третье место получил авторский коллектив ОТРК «Сибирь». Кроме того, отдельно в ходе награждения были вручены поощрительные премии: их получили коллектив телекомпании «Спектр+», входящей в состав медиахолдинга «Западная Сибирь», принадлежащего нефтегазовой компании «ЛУКойл — Западная Сибирь», а также внештатный корреспондент ИА «Муксун.фм» Виктория Белозерова.
Конкурс «Думать по-югорски», призванный развивать парламентскую журналистику в Югре и максимально широко освещать работу окружных депутатов, проводится в регионе ежегодно. Бюджет конкурса составляет 300 тыс. рублей, среди участников традиционно определяются три победителя, также вручаются поощрительные премии.
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