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В Волгоградской области предложили ограничить количество скота в «безразмерных подворьях»
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В Волгоградской области предложили ограничить количество скота в «безразмерных подворьях» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Волгоградской областной думе приступили к разработке закона, ограничивающего количество скота и птицы в личных подсобных хозяйствах.
В настоящее время в Волгоградской области под видом ЛПХ работают товарные животноводческие хозяйства. В черте населённых пунктов во дворах жилых домов содержатся порой десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота и свиней, а количество коз и овец исчисляется тысячами. Это значительно выше семейных потребностей, продукция предназначается для продажи. При этом подобные ЛПХ не облагаются налогами, часто пренебрегают правилами выпаса животных и ветеринарными нормами, ущемляют права соседей.
По словам заместителя губернатора — председателя комитета сельского хозяйства региона Василия Иванова, предварительные расчёты показывают: для обеспечения прожиточного минимума семье достаточно иметь в личном пользовании до 15 коров и свиней. Большее количество предлагается рассматривать как предпринимательство, которое должно существовать в рамках соответствующего законодательства.
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