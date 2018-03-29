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«Таганская»-кольцевая посвящена победе в Великой Отечественной войне
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«Таганская»-кольцевая посвящена победе в Великой Отечественной войне 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«Вечерка» продолжает рассказ о станциях — памятниках архитектуры.
Станция «Таганская» Кольцевой линии посвящена победе в Великой Отечественной войне.
— Но если, например, «Октябрьская» — это, по сути, мемориал, то оформление «Таганской» говорит не о скорби, а о Великой Победе, — рассказывает москвовед Юрий Егоров.
На пилонах со стороны зала и платформ во всю высоту сделаны неглубокие стрельчатые ниши с майоликовыми панно военной тематики. В центре этих композиций — круглые медальоны с профилями бойцов Красной армии и со знаками различия видов войск. Ниже на белом майоликовом «свитке» написано: «Слава героям!» И обозначен род войск. Среди них моряки, танкисты, артиллеристы, летчики и другие. Между медальоном и надписью — изображение соответствующего оружия и боевых сцен. Вокруг главного медаль она размещаются малые с изображениями героев истории России. Всего панно 32, из них каждое повторяется четырежды. Панно в центральном зале имеют голубой фон, в боковых — белый.
Эта станция — одна из самых глубоких в московском метро. Она находится на глубине 53 метров. По сути это 20-этажный дом.
Промежуточный подземный вестибюль круглой формы сооружался необычно. Здесь нельзя было выкопать большой котлован, поэтому на поверхности сделали грандиозный цилиндр, который постепенно опустили на нужную глубину. Такой метод строительства был вызван необходимостью сохранить расположенное вблизи здание, являющееся памятником архитектуры.
После того как железобетонный цилиндр был опущен, над ним возвели купол. Кессоны, роспись, подсвет придали залу легкость и воздушность.
Как и многие станции метрополитена, «Таганская»кольцевая при Хрущеве была подвергнута «цензуре». В южном торце, где сейчас находится переход на Таганско-Краснопресненскую линию, ранее располагалась скульптурная композиция: Сталин в окружении трудящихся и детей на Красной площади. Под скульптурой были расположены четыре таблички с изображениями городов-героев Ленинграда, Сталинграда, Севастополя и Одессы. После развенчания культа личности композицию заменили на панно с портретом Ленина и гербами республик СССР. Однако и его убрали — в связи со строительством перехода.
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